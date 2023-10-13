Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Unik, Barang Wajib Maira Muthma saat Berlatih Bernyanyi

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |01:01 WIB
Unik, Barang Wajib Maira Muthma saat Berlatih Bernyanyi
Maira Muthma (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Maria Muthma mempunyai kebiasaan unik ketika berlatih bernyanyi. Hal ini bermula dari iseng-iseng saja, lalu berlanjut jadi kebiasaan yang nggak bisa dihilangkan.

Pelantun lagu Tak Semanis Dulu terlihat sering cover lagu dengan menggunakan sisir. Hal ini ternyata dilakukan tanpa kesengajaan, karena ia merasa menggunakan sesuatu untuk menggantikan mic. Ternyata, kebiasaan ini terus berlanjut hingga kini.

Unik, Barang Wajib Maira Mutha saat Berlatih Bernyanyi

Ketika dikonfirmasi hal ini, Maira mengaku memang awalnya iseng. “Itu nggak sengaja awalnya. Jadi aku kalau di kamar suka nyanyi - nyanyi iseng gitu pakai sisir atau remote ac. Pokoknya harus sambil megang sesuatu jadi mic ceritanya. Terus karena lagunya enak, jadi pengen aku record, eh sisirnya tetap keikut, jadi yaudah deh keterusan,” ujarnya.

Sementara itu, ia sering cover lagu di instagram karena memang memiliki hobi nyanyi yang ingin disalurkan. Lagi-lagi hal ini diawali dengan keisengan. “Kaya lagi suka sama lagu apa gitu, jadi pengen cover tanpa mikir harus cover lagu yang lagi trend atau harus banyak yang view atau like, emang karena senang nyanyi aja,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
