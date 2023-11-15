7 Artis Korea Dukung Israel, Tuai Kritik Keras Publik

JAKARTA - Deretan artis Korea beri dukungan untuk Israel yang menuai reaksi keras penggemar. Konflik Israel dan Palestina memang menjadi isi sensitif dan kontroversial mengingat banyak korban jiwa berjatuhan akibat perang.

Berikut deretan artis Korea beri dukungan untuk Israel seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber, pada Rabu (15/11/2023).

1.Choi Siwon

Choi Siwon diduga mendukung Israel karena personel Super Junior itu pernah menghadiri acara peringatan hubungan diplomatik Korsel-Israel pada 2022. Sikap diam aktor She Was Pretty itu terkait konflik Israel-Palestina juga mengundang kritik warganet.

2.Song Seunghyun

Berbeda dengan Siwon, mantan personel band F.T Island ini terang-terangan mengungkapkan dukungannya pada Israel. Dia menuai kecaman publik setelah menaikkan doa untuk Israel melalui Instagram pribadinya. Meski kemudian foto itu dihapusnya warganet tak lantas bersimpati padanya.

3.Eric Nam

Pada 9 Oktober 2023, Eric Nam terciduk memberikan like pada unggahan Instagram Jordan C Brown Underwood yang membela warga Israel. Akibatnya, Eric mendapat kecaman hingga pengancaman yang membuat dia harus membatalkan konser di Malaysia pada tahun depan.

4.Lee Suji

Artis Korea yang memberikan dukungannya untuk Israel berikutnya adalah Lee Suji. Mantan personel The Ark dan Uni.T ini mengunggah foto yang mendoakan warga Yahudi Israel lewat akun Instagram pribadinya. Postingan tersebut lantas mendapatkan kecaman dari netizen.