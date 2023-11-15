Wanita yang Diduga Selingkuhan Gunawan Dwi Cahyo Kini Pamer Gaji

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo diduga memiliki hubungan dengan perempuan bernama Kee Yunita alias Jeny Amanda. Hal tersebut terungkap usai netizen memergoki mereka jalan bareng di pasar malam, hingga membuat Okie Agustina pun melayangkan gugatan perceraiannya di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 10 November 2023.

Menariknya, wanita yang diduga selingkuhan Gunawan Dwi Cahyo, tampak kembali mengunggah konten yang menghebohkan pengguna media sosial. Kali ini, perempuan berhijab itu tampak memamerkan gaji Gunawan Dwi Cahyo.

"Alhamdulillah tabarakallah, jadi nggak usah sok cemas dengan kehidupan mas Gun setelah cerai ya netizen. Karena yang namanya rezeki itu di tangan Tuhan," tulis Jeny Amanda dikutip dari akun @jenyamanda70, Selasa, 14 November 2023.

Jeny mengimbau netizen untuk tidak mengasihani bek tengah Persik Kediri itu karena telah memiliki kehidupan mewah sejak dulu meski baru digugat cerai Okie. Jeny bahkan menyinggung gaji netizen yang masih UMR (Upah Minimum Regional).

"Gaji UMR kalian 10 tahun pun nggak bakal bisa nyampe gaji mas Gun sebulan yang mainnya di angka 9 digit," tambahnya.

Tidak diketahui apakah orang yang belakangan menyindir Okie Agustina hingga memamerkan gaji Gunawan adalah benar Kee Yunita alias Jeny Amanda atau bukan. Akan tetapi, tulisannya belakangan ini sukses membuat netizen geram.