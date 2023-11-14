Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anaknya Diintimidasi, Andika Mahesa: Air Mata Papa Menetes Melihatmu

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |21:01 WIB
Anaknya Diintimidasi, Andika Mahesa: Air Mata Papa Menetes Melihatmu
Andika eks Kangen Band (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Andika eks Kangen Band meluapkan isi hatinya melalui Instagram Story. Diketahui, anaknya, Mahesa Mawla Bumi, diintimidasi oleh orang tua teman sekolahnya.

Andika mengaku sangat terpukul usai mengetahui kejadian tersebut. Pelantun Pujaan Hati itu bahkan mengaku tak kuasa menahan air matanya melihat kondisi sang anak yang masih mengalami trauma.

"Malam ini dalam lelah air mata Papa menetes melihatmu. Teriris hati Papa, terluka pula batin Papa seperti batinmu. Maafkan Papa anakku, sebab Papa tak ada saat Bumi memerlukan pelukan Papa, membutuhkan perlindungan Papa," tulis Andika Kangen Band dikutip dalam akun @babang_andikamahesa, Selasa (14/11/2023).

Anaknya Diintimidasi, Andika Mahesa: Air Mata Papa Menetes Melihatmu

Di unggahan itu, Andika juga membagikan video singkat berisi kondisi terkini Bumi yang masih sangat terpukul. Bahkan, Bumi tampak menahan kesedihan mendalam atas apa yang telah menimpanya.

Sebagai ayah, Andika merasa lebih kecewa dari apa yang dirasakan sang anak. Menurutnya, tak ada orang tua yang rela melihat anaknya dihina oleh siapapun.

"Kita memang bukan siapa-siapa anakku, namun percayalah hukum dibuat untuk menjaga rasa keadilan Papa dan Bumi," lanjut Andika.

Di akhir curhatannya, Andika juga memberikan semangat kepada sang anak untuk tetap tegar.

"Kuat-kuatlah anakku Bumi, seperti namamu meski terguncang, terhinakan, tetap tegar dan berikan yang terbaik," pungkasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/33/3125316/andika_kangen_band-auQ8_large.jpg
Andika Kangen Band Kaget Tahu Ayah Mertuanya Polisi: Gua Takut Digeledah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/205/3040106/andrean_dan_kangen_band-wt4m_large.jpg
Dodhy dan Andika Kangen Band Berkolaborasi Bareng Andrean, Bawakan Lagu 15 Bulan Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/33/2963830/sahabat-berharap-pernikahan-andika-kangen-band-dan-ayu-kartika-agustina-jadi-yang-terakhir-Kb6rl2DCjb.jpeg
Sahabat Berharap Pernikahan Andika Kangen Band dan Ayu Kartika Agustina Jadi yang Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/33/2963775/sahabat-tegaskan-pernikahan-andika-kangen-band-dan-istri-terencana-baePKIZqNM.jpg
Sahabat Tegaskan Pernikahan Andika Kangen Band dan Istri Terencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/33/2963761/andika-mahesa-diduga-salah-ucap-ijab-kabul-saat-nikahi-ayu-kartika-agustina-l294HC0Pfe.jpg
Andika Mahesa Diduga Salah Ucap Ijab Kabul saat Nikahi Ayu Kartika Agustina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/33/2963309/andika-kangen-band-menikah-dengan-mas-kawin-logam-mulia-100-gram-hSjiZj9CPr.jpg
Andika Kangen Band Menikah dengan Mas Kawin Logam Mulia 100 Gram
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement