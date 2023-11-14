Anaknya Diintimidasi, Andika Mahesa: Air Mata Papa Menetes Melihatmu

JAKARTA - Andika eks Kangen Band meluapkan isi hatinya melalui Instagram Story. Diketahui, anaknya, Mahesa Mawla Bumi, diintimidasi oleh orang tua teman sekolahnya.

Andika mengaku sangat terpukul usai mengetahui kejadian tersebut. Pelantun Pujaan Hati itu bahkan mengaku tak kuasa menahan air matanya melihat kondisi sang anak yang masih mengalami trauma.

"Malam ini dalam lelah air mata Papa menetes melihatmu. Teriris hati Papa, terluka pula batin Papa seperti batinmu. Maafkan Papa anakku, sebab Papa tak ada saat Bumi memerlukan pelukan Papa, membutuhkan perlindungan Papa," tulis Andika Kangen Band dikutip dalam akun @babang_andikamahesa, Selasa (14/11/2023).

BACA JUGA: Biodata dan Agama Andika Kangen Band yang Menantang Orang Tua Murid Duel Tinju

Di unggahan itu, Andika juga membagikan video singkat berisi kondisi terkini Bumi yang masih sangat terpukul. Bahkan, Bumi tampak menahan kesedihan mendalam atas apa yang telah menimpanya.

Sebagai ayah, Andika merasa lebih kecewa dari apa yang dirasakan sang anak. Menurutnya, tak ada orang tua yang rela melihat anaknya dihina oleh siapapun.

"Kita memang bukan siapa-siapa anakku, namun percayalah hukum dibuat untuk menjaga rasa keadilan Papa dan Bumi," lanjut Andika.

Di akhir curhatannya, Andika juga memberikan semangat kepada sang anak untuk tetap tegar.

"Kuat-kuatlah anakku Bumi, seperti namamu meski terguncang, terhinakan, tetap tegar dan berikan yang terbaik," pungkasnya.

BACA JUGA: