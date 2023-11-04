UGD Full, Baim Wong Terpaksa Duduk di Kursi Lantaran Tak Dapat Ranjang

JAKARTA - Baim Wong muncul dengan kabar terkait kondisi kesehatannya. Melalui akun Instagramnya, bapak dua anak ini tampak membagikan foto saat dirinya tengah duduk dengan infus di sebuah UGD salah satu rumah sakit.

Dalam unggahannya, Baim terlihat mengenakan kaos berwarna kuning lengkap dengan celana panjang abu-abu. Ia pun terlihat berusaha untuk bergaya dan tersenyum meski kondisi kesehatannya bisa dikatakan kurang baik.

Mengikuti unggahannya, suami Paula Verhoeven ini tampak mengatakan bahwa UGD tempatnya memeriksakan kondisi kesehatannya penuh. Hal itulah yang membuatnya terpaksa harus duduk dan tak merebahkan tubuhnya di atas kasur rumah sakit.

"UGD nya penuh. ga kebagian tempat tidur," tulis Baim Wong di akun Instagramnya.

Menariknya, Baim bertemu dengan seorang anak perempuan yang mengalami kondisi serupa dengannya. Ya, anak perempuan bernama Anna itu disebut tengah demam hingga mencapai suhu 40 derajat, namun hanya bisa duduk di kursi lantaran tak mendapatkan ranjang di UGD.

"Untung ada Anna temen baruku, kita sama2 ga dapet tempat. dia panas sampai 40,7 derajat. Doain semoga dia cepet sembuh ya," lanjutnya.