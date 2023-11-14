Krisdayanti Unggah Foto Baby Azura Tanpa Blur

JAKARTA - Krisdayanti mengunggah foto perdana dengan cucunya, anak kedua Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Bahkan, wajah cucunya yang baru lahir, Azura Humaira Nur Atta, tidak diblur.

Kebahagiaan terpancar jelas dari raut muka sang diva. Penyanyi yang akrab disapa KD itu dengan penuh senyum memangku kedua cucu tercintanya, Ameena dan Azura yang baru berusia tiga hari.

"Alhamdulillah lengkap dua cucu saya, ayu-ayu, sehat-sehat dan lucu-lucu. Ameena Hana Nur Atta dan Azura Humaira Nur Atta," tulis Krisdayanti dikutip dari Instagramnya, Selasa (14/11/2023).

Foto tersebut juga menunjukan kebahagiaan Ameena yang telah resmi menjadi kakak.

Istri Raul Lemos itu kembali mengucapkan selamat kepada anak dan menantunya atas kelahiran Azura.

"Selamat mama papanya @aurelie.hermansyah @attahalilintar Beserta keluarga besar," lanjutnya.

