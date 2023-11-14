Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Krisdayanti Unggah Foto Baby Azura Tanpa Blur

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |18:08 WIB
Krisdayanti Unggah Foto Baby Azura Tanpa Blur
Krisdayanti unggah foto Baby Azura (Foto: IG Krisdayanti)
A
A
A

JAKARTA - Krisdayanti mengunggah foto perdana dengan cucunya, anak kedua Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Bahkan, wajah cucunya yang baru lahir, Azura Humaira Nur Atta, tidak diblur.

Kebahagiaan terpancar jelas dari raut muka sang diva. Penyanyi yang akrab disapa KD itu dengan penuh senyum memangku kedua cucu tercintanya, Ameena dan Azura yang baru berusia tiga hari.

"Alhamdulillah lengkap dua cucu saya, ayu-ayu, sehat-sehat dan lucu-lucu. Ameena Hana Nur Atta dan Azura Humaira Nur Atta," tulis Krisdayanti dikutip dari Instagramnya, Selasa (14/11/2023).

Krisdayanti Unggah Foto Baby Azura Tanpa Blur

Foto tersebut juga menunjukan kebahagiaan Ameena yang telah resmi menjadi kakak.

Istri Raul Lemos itu kembali mengucapkan selamat kepada anak dan menantunya atas kelahiran Azura.

"Selamat mama papanya @aurelie.hermansyah @attahalilintar Beserta keluarga besar," lanjutnya.

