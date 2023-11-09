Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Harapan Krisdayanti untuk Perkembangan Musik Anak

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |02:30 WIB
Harapan Krisdayanti untuk Perkembangan Musik Anak
Harapan Krisdayanti untuk perkembangan musik anak (Foto: Instagram @krisdayantilemos)
A
A
A

JAKARTA - Saat ini lagu anak-anak memang tidak banyak dan kurang populer. Hal ini membuat banyak anak indonesia menyanyikan lagu-lagu dewasa. Terkait kejadian ini, Krisdayanti mengaku jadi rindu lagu anak-anak di Indonesia.

Diva Indonesia ini berharap jika nantinya akan ada banyak label musik khusus anak-anak di Indonesia.

"Buat saya memang harus dibuat secara khusus label-label anak, seperti dulu lagi gitu. Misalnya JK records anak, Raya Musik Anak. Silakan dorong musik anak supaya kuat lagi," kata Krisdayanti saat ditemui di Jakarta Convention Center, Kamis, 9 November 2023.

Dengan adanya label musik anak-anak, tentunya akan ada banyak lagu-lagu anak sehingga musik anak-anak kembali berjaya. Hal ini pun telah dilakukan oleh putri Krisdayanti dan Raul Lemos, Amora Lemos.

Krisdayanti

"Saya senang di Sony Music dia bikin satu divisi sendiri namanya Lululala, itu untuk divisi anak-anak sebelum Amora transform ke remaja," terang Krisdayanti.

Kini Amora juga telah memiliki single sendiri yang berjudul "Buku Mimpiku". Lagu ini bercerita tentang khayalannya hidup di negeri dongeng. Benar-benar menggambarkan dunia anak-anak.

Melalui lagu "Buku Mimpiku" ini, Amora berhasil meraih memperoleh penghargaan sebagai Artis Solo Anak-anak Terbaik dalam AMI Awards 2023. Hal ini membuat Krisdayanti sangat bangga dengan putrinya. Dia mengatakan jika penghargaan ini merupakan sesuatu yang bersejarah.

"Dia tetap sejarah karena penyanyi anak itu hampir dikatakan jarang. Bahkan pernah ada suatu fase tidak ada," kata Krisdayanti.

Halaman:
1 2
