Kronologi Fuji Kecopetan di Eropa

JAKARTA - Fuji mengalami kejadian tak menyenangkan saat liburan di Brussel, Belgia. Kejadian ini, imbas keteledoran Fuji dan asistennya, Lusi.

Lewat akun Instagram miliknya, Fuji menceritakan kronologis kehilangan tas yang berisi HP kerja dan paspor.

"Jadi tas yang hilang itu yang dicopet itu, tas barang-barang aku sih, cuma tas yang dipegang sama Lusi. Tas aku yang ini (pribadi) aman, tadi aku lagi pipis. Jadi aku lagi nyuruh Lusi buat beli makanan waffle gitu. Terus Lusi itu nitipin tasnya itu ke Koh Hendy namanya. Salahnya di situ, nitipin tas ke orang lain tuh sebenarnya nggak bagus gitu. kalau tas kita, kita pegang sendiri," ungkap Fuji.

Fuji menitipkan tas kepada Lusi karena ingin pergi ke toilet. Setelah buang air dan foto-foto, ketika berada di dalam bus, Fuji kemudian menyadari tas silver pribadi hilang.

"Aku nggak tahu tas itu ada di atas koper, yang aku tahu tas itu ada sama Lusi. Aku nggak ngeh Lusi pergi bawa tas apa nggak. Lusi balik kita nggak ngeh tas itu dimana," sambung adik ipar mendiang Vanessa Angel tersebut.

Saat sedang panik kemudian, ada seorang bule yang ternyata polisi menghampiri Fuji dan rombongan. Awalnya Fuji tak langsung percaya, bule tersebut polisi.

"Ada bule nyamperin kita, 'Apakah kamu kehilangan tas?' Ada bule juga yang ingatin kita jangan langsung percaya. Kita kayak was-was oke deh jangan ngomong sama dia, di sini copet banyak triknya. Kita mau ke bus, di situ baru ngeh tas hilang. Super duper panik. Paspornya di tas ini, paniklah deg-degan banget," sambung Fuji.

Fuji kemudian panik dan kebingungan mencari tas silver miliknya. Bule yang seorang polisi itu kemudian kembali lagi menghampiri dan menjelaskan jika Fuji telah menjadi korban pencurian.

"Dia bilang kita udah tangkap satu orang. Copetnya ada 3 orang dia tunjukin CCTV-nya. Kita tunggu sambil ditanyain ada apa aja, ada paspor, hp, pouch makeup, duit di sini" ujar Fuji.

"Terus datanglah katanya tasnya ada. Dia punya tas aku. Datanglah sekitar 20-30 menit datang tasnya. Pas aku buka ini (tas LV) nggak ada, paspor sudah ada jiwa aku tenang. Pouch nggak ada, isinya handphone, KTP Lusi, lip balm, lip cream, power bank, dan bedak. Paling penting ini handphone karena hp kerja aku. Kerjaan aku, video-video di sini. Itu kenapa jiwa aku nggak tenang," ucap Fuji.