Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Debut, Angelions Berikan Warna Baru Girlband Indonesia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |01:02 WIB
Debut, Angelions Berikan Warna Baru Girlband Indonesia
Angelions debut di belantika musik Indonesia (Foto: IG Angelions)
A
A
A

JAKARTA - Girlband Angelions debut di belantika musik Indonesia. Mereka adalah sebuah girlband Jakarta yang dibentuk oleh Le Moesiek Revole.

Dalam debutnya, Angelions merilis single pertama mereka pada tahun 2023 dengan judul Morning Crazy Love. Grup ini terdiri dari tiga anggota: Syahratu Agatha Novelia (19 tahun) dari Jakarta, Ninaya Ilena Kinanti (18 tahun), dan Tatiana Pravitri Kinanti (20 tahun), keduanya berasal dari Malang.

Debut, Angelions Berikan Warna Baru Girlband Indonesia

Untuk menciptakan lagu ini, Angelions bekerja sama dengan Phenomeno sebagai pencipta lagu. Mereka berusaha menyampaikan cerita tentang jatuh cinta yang mungkin dirasakan oleh banyak orang.

"Morning Crazy Love adalah debut mereka yang menarik, menceritakan tentang obsesi terhadap seseorang yang tidak membalas perasaan yang diharapkan, mencari perhatian, dan sering kali terus memikirkan orang tersebut. Lagu ini menjadi cerminan dari pengalaman ini," ujar Phenomeno.

Phenomeno menjelaskan lagu ini menceritakan seseorang yang tak bisa tidur karena terus memikirkan orang yang dicintainya. Walau tubuhnya lelah, hatinya bahagia saat menyambut pagi dengan ucapan 'Morning, Crazy Love'.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement