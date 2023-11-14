Debut, Angelions Berikan Warna Baru Girlband Indonesia

JAKARTA - Girlband Angelions debut di belantika musik Indonesia. Mereka adalah sebuah girlband Jakarta yang dibentuk oleh Le Moesiek Revole.

Dalam debutnya, Angelions merilis single pertama mereka pada tahun 2023 dengan judul Morning Crazy Love. Grup ini terdiri dari tiga anggota: Syahratu Agatha Novelia (19 tahun) dari Jakarta, Ninaya Ilena Kinanti (18 tahun), dan Tatiana Pravitri Kinanti (20 tahun), keduanya berasal dari Malang.

Untuk menciptakan lagu ini, Angelions bekerja sama dengan Phenomeno sebagai pencipta lagu. Mereka berusaha menyampaikan cerita tentang jatuh cinta yang mungkin dirasakan oleh banyak orang.

"Morning Crazy Love adalah debut mereka yang menarik, menceritakan tentang obsesi terhadap seseorang yang tidak membalas perasaan yang diharapkan, mencari perhatian, dan sering kali terus memikirkan orang tersebut. Lagu ini menjadi cerminan dari pengalaman ini," ujar Phenomeno.

Phenomeno menjelaskan lagu ini menceritakan seseorang yang tak bisa tidur karena terus memikirkan orang yang dicintainya. Walau tubuhnya lelah, hatinya bahagia saat menyambut pagi dengan ucapan 'Morning, Crazy Love'.