HOME CELEBRITY MUSIK

Maliq & D'Essentials 20 Tahun Berkarya, Ngaku Digandrungi Gen Z

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:05 WIB
Maliq & D'Essentials 20 Tahun Berkarya, Ngaku Digandrungi Gen Z
Maliq & D'Essentials. (Foto: ist)
JAKARTA - Maliq & D'Essentials masih eksis di kalangan generasi z, meski sudah 20 tahun berkarya tepatnya sejak 2002. Dua dekade tampaknya bukan waktu singkat bagi keenam personel Maliq & D'Essentials.

Di sepanjang kariernya, Maliq & D'Essentials telah mengeluarkan sembilan album terdiri dari enam album studio dan tiga mini album yakni 1st, Free Your Mind, Mata Hati Telinga, The Beginning Of A Beautiful Life, Sriwedari, Musik Pop, Senandung Senandika, 25 Tahun Mcdonald's Indonesia dan RAYA.

Vokalis Maliq & D'Essentials, Angga Puradiredja menjelaskan perbedaan kontras grup bandnya setelah puluhan tahun berkarya.

"Salah satunya saja kali ya, berhubungan sama single terbaru. Tadi Widi sempet bilang, rasanya sama kayak album pertama, bedanya dulu saat album pertama, fun, tapi pas sudah jadi, 'coba kita kayak gini ya, buatnya'. Tapi kalau sekarang kita kayak punya kesadaran semua, proses penciptaan, teknis, sehingga pas lagunya jadi hal-hal kayak gitu enggak ada lagi, jadi lebih puas," kata Angga di Kawasan Senopati, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Selain itu, dukungan fans setia, menurut Angga turut berkontribusi pada perkembangan yang dialami Maliq & D'Essentials.

Halaman:
1 2 3
