HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dilarang Hamil hingga Alami KDRT, Zeda Salim: Saya Diperlakukan Begitu Hina

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |00:01 WIB
Zeda Salim alami KDRT (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Zeda Salim mengalami pengalaman pahit dalam hidupnya. Ia diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikis oleh sang suami Habib Ali Jindan sejak awal pernikahan yakni 2021.

"Lebih ke psikis, mental jadi sebagai seorang istri yang seharusnya saya memiliki hak-hak yang diatur dalam syariat hukum ajaran islam itu saya tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya," kata Zeda Salim saat ditemui di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Senin 13 November 2023.

Parahnya lagi, Zeda Salim juga dilarang hamil oleh sang suami. Padahal istri pertamanya diperbolehkan untuk memiliki keturunan.

"Salah satunya saya tidak diperbolehkan untuk hamil, dilarang untuk hamil tanpa alasan yang jelas," ungkap Zeda Salim.

"Gak ada alasan apa-apa saya juga gak tahu padahal istri yang lain diperbolehkan untuk hamil tapi saya tidak diperbolehkan. Berhubung itu harus pake alat kontrasepsi," tambah Zeda Salim.

Sampai puncaknya pada akhir 2022, Zeda Salim sudah tak sanggup menahan hantaman psikis dari sang suami. Sekian dilarang hamil, Zeda juga tidak dinafkahi secara lahir dan batin.

"Dia memperlakukan saya begitu hina. Saya merasa sebagai istri diperlakukan seperti budak ya, Bahkan seorang budak pun masih mulia kan diizinkan untuk hamil oleh seorang raja," tutur Zeda Salim sambil menangis.

"Apakah saya ini dianggap seperti binatang? saya ini seorang istri yang dihalalkan atas nama Allah dia memperlakukan saya bahkan lebih rendah dari budak. Saya hanya ingin dia memperlakukan secara adil," tegasnya.

Halaman:
1 2
