Alami KDRT, Zeda Salim Sebut Sang Suami Sengaja Mangkir Panggilan Polisi

JAKARTA - Presenter Zeda Salim diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara psikis dari sang suami Habib Ali Jindan.

Bahkan Zeda Salim juga sudah melaporkan sang suami ke Polres Metro Bekasi pada 24 Juli 2023.

"Klien kami ini telah mengalami yang namanya KDRT yang dilaporkan pada tanggal 24 Juli 2023 lalu di Polres Metro Bekasi," ujar Rhony Sapulette saat konferensi pers, di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Senin (13/11/2023).

Penyidik juga sudah dua kali melakukan pemanggilan terhadap Habib Ali Jindan. Namun ia selalu mangkir, hingga pada akhirnya pihak penyidik mendatangi Habib Ali Jindan ke pondok pesantren yang berada di Kabupaten Bekasi.

"Kemudian beberapa hari lalu polisi sudah mendatangi kediaman dari Habib AJ di pondok pesantren dan yang bersangkutan sudah diperiksa pada Rabu kemarin," ungkap Rhony Sapulette.

Selain sang suami, Zeda Salim juga telah diperiksa dan memberikan keterangan kepada pihak penyidik.

"Dalam prosesnya telah dilakukan beberapa pemeriksaan termasuk pelapor sendiri klien kami Mbak Zeda dan juga ada beberapa saksi yang sudah diperiksa penyidik yaitu ada teman mbak zeda, ayah kandungnya sendiri dan juga security daripada perumahan di mana beliau dan suaminya tinggal setelah menikah," jelas Rhony Sapulette.

Zeda Salim sendiri mengaku tidak mengetahui pasti apa alasan mangkirnya pria yang sudah dinikahi secara agama.

"Ya itu saya gak tahu. Saya dapat informasi beliau jalan ke luar negeri terus yang kedua yang ketiga entah apa alasannya," terang Zeda Salim.

Tak pelak, Zeda Salim pun merasa jika ada dugaan Habib Ali Jindan sengaja menghindar.

"Mungkin bisa ditanyakan langsung ke penyidik. Ya ada indikasi menghindar ya mungkin," tutur Zeda Salim.

