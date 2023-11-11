Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sama Seperti Aurel Hermansyah, Denise Chariesta Juga Melahirkan di Tanggal Cantik

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |19:00 WIB
Sama Seperti Aurel Hermansyah, Denise Chariesta Juga Melahirkan di Tanggal Cantik
Denise Chariesta melahirkan di tanggal cantik (Foto: Instagram @denisechariesta91)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari selebgram Denise Chariesta. Tepat di tanggal cantik (11/11/2023), ia juga melahirkan buah hati pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki.

Sama seperti Aurel Hermansyah, Denise juga diketahui melahirkan melalui proses operasi caesar. Bedanya, Denise tampak menjalani persalinan tanpa didampingi oleh suami.

Kabar kelahiran anak pertama Denise Chariesta sendiri diungkapkan olehnya melalui akun Instagram. Dalam unggahannya, Denise terlihat mengelus pipi sang putra, yang tak lama setelah bayinya keluar dari dalam perut.

Mengikuti unggahannya, pelantun Istilah Kata ini tampak menuliskan ungkapan cintanya untuk sang anak.

Denise Chariesta

"1 1 nya cinta sejatinya DC 11.11.23," kata Denise Chariesta pada keterangan foto.

Bayi yang dilahirkan Denise diketahui lahir ke dunia pada pukul 11.11 WIB siang tadi. Namun belum diketahui pasti soal berat dan panjang badan buah hatinya.

Meski begitu, para netizen tampak memberikan ucapan selamat pada Denise atas kelahiran anak laki-lakinya. Merekabahkan tampak memberikan kekuatan pada Denise, mengingat wanita 32 tahun itu melahirkan tanpa didampingi suami.

"waa sedihh lihat nya perjuangan seorang ibu tanpa lelaki masyaallah," ucap nailaa***.

