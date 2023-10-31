Bayinya Didoakan Meninggal Usai Lahir, Denise Chariesta: Anak Gue Nggak Ada Dosa

JAKARTA - Denise Chariesta mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari netizen jelang persalinan anak pertamanya. Melalui akun Instagramnya, pelantun Istilah Kata ini tampak membagikan tangkapan layar berisi komentar negatif yang dilayangkan oleh netizen untuk anaknya.

Dalam unggahannya, netizen itu terlihat menuliskan doa yang buruk untuk buah hati Denise yang rencananya akan lahir secara caesar pada 11 November mendatang.

"Pas lahiran anaknya mampus (emoji tertawa)," kata akun @yyt3496.

Melihat hal itu, perempuan 32 tahun ini pun langsung bertanya-tanya soal doa buruk yang diberikan netizen untuk calon buah hatinya. Bahkan ia tampak bingung terkait kesalahannya dan sang bayi, sampai-sampai ada orang yang tega menuliskan doa buruk.

"Lagi deg-degan mau lahiran 10 hari lagi, bacain comment sama DM banyak yang gini. Gue emang manusia berdosa, tapi anak gue yang nggak ada dosa. Salah apa ye sama lu orang?" tanya Denise heran.