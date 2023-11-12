Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Unggah Foto Anak Kedua Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |15:46 WIB
Thariq Halilintar Unggah Foto Anak Kedua Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah
Thariq unggah foto anak kedua Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah (Foto: ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Adik Atta Halilintar, Thariq Halilintar tak bisa membendung rasa bahagianya menyambut keponakan keduanya.

Seperti diketahui, Aurel Hermansyah baru melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin perempuan pada Sabtu (11/11/2023).

Thariq Halilintar tampaknya gemas ingin memperkenalkan adik Ameena yang diduga bernama Azura tersebut.

Thariq Halilintar Unggah Foto Anak Kedua Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Melalui akun Instagram pribadinya, Thariq Halilintar mengunggah foto bayi kecil tersebut.

Tentunya wajah yang bayi pun tak begitu saja diumbar oleh sang om. Kekasih Aaliyah Massaid itu menutupi wajah baby A tersebut dengan emoji love.

"Princess number two," tulis Thariq Halilintar, di Instagram pribadinya, Minggu (12/11/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
