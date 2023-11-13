Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Bantah G-Dragon Cukur Bulu Tubuh Sebelum Pemeriksaan Narkoba

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |06:15 WIB
Polisi Bantah G-Dragon Cukur Bulu Tubuh Sebelum Pemeriksaan Narkoba
Polisi bantah G-Dragon cukur semua bulu di tubuh sebelum pemeriksaan. (Foto: i-D Magazine)
A
A
A

SEOUL - Kepolisian Incheon Metropolitan akhirnya buka suara terkait pemberitaan media Korea yang menyebut G-Dragon sengaja mencukur semua bulu di tubuhnya sebelum menjalani pemeriksaan narkoba, pada 6 November 2023. 

Polisi dengan tegas membantah pemberitaan tersebut. “Tidak benar G-Dragon menghilangkan barang bukti dengan mencukur semua bulu di tubuhnya,” ujar Kepolisian Incheon Metropolitan dikutip dari Allkpop, Senin (13/11/2023). 

Dalam lanjutan keterangannya, polisi mengungkapkan, rambut idol K-Pop bernama asli Kwon Ji Yong itu cukup panjang untuk dijadikan sample tes narkoba. “Sehingga, kami tidak membutuhkan sample dari bulu tubuhnya.” 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi juga menekankan, G-Dragon tidak tidak menyemir atau membleaching rambutnya dalam 1,5 tahun terakhir. Dia juga tidak mencukur bulu tubuhnya sejak dirinya diduga terlibat narkoba. 

Polisi bantah G-Dragon menghilangkan barang bukti dengan mencukur bulu di tubuhnya. (Foto: MK News)

Polisi mengapresiasi sikap kooperatif G-Dragon dan menyebut belum ada rencana pemanggilan tambahan terhadap pelantun Crooked tersebut dalam waktu dekat. 

Di lain pihak, leader boy group BIGBANG itu mengumumkan akan mengambil langkah tegas bagi media dan oknum-oknum yang dengan sengaja menyebarkan fitnah tentang kasus dugaan narkoba yang tengah dihadapinya.*

(SIS)

