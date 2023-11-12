Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ashanty Alami Sulit Tidur, Ingin Coba Diruqyah

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |23:01 WIB
Ashanty Alami Sulit Tidur, Ingin Coba Diruqyah
Ashanty curhat susah tidur (Foto: IG Ashanty)
A
A
A

JAKARTA - Ashanty mengungkap penderitaan yang dialaminya lantaran mengalami kesulitan tidur dengan nyenyak. Istri Anang Hermansyah itu pun meminta bantuan kepada para pengikutnya di media sosial untuk mendapatkan informasi untuk mengatasi permasalahannya.

Salah satu netizen pun memberikan saran agar Ashanty mendekatkan diri kepada Tuhan agar dirinya lebih nyaman dalam menjalani kehidupannya. Jika beragam terapi hingga suplemen tak bisa membantunya, netizen menyarankan agar Ashanty lebih banyak berzikir.

"Banyak berzikir bun nanti lelah nya hati dan badan jadi hilang dan agak berkurang fikiran dunia," ujar salah satu netizen dikutip dari unggahan Instagram stories Ashanty, Minggu (12/11/2023).

Ashanty Alami Sulit Tidur, Ingin Coba Diruqyah

Ashanty menyebut jika dirinya telah mencoba untuk memperbanyak mengaji dan dzikir. Tetap saja hasilnya nihil.

"Sudah pasti ini yang paling pertama aku lakukan, mulai dari ngaji sampai dzikir terus tapi tetep tambah melek," jawab Ashanty.

Netizen lain pun menyarankan agar Ashanty mencoba metode ruqyah dimana merupakan praktik pengobatan dengan ayat Al-Quran dan doa-doa. Ashanty pun mulai tertarik untuk mencobanya lantaran menjadi salah satu metode yang belum pernah dilakukannya.

Dia pun menanyakan lebih lanjut terkait informasi mengenai ruqyah sekaligus efek yang dirasakan ketika melakukannya.

"Ini satu hal yg belum pernah aku coba sihh, tapi karena puluhan comment suruh coba ini. Apa punya info yang bagus dimana? Dan sakit nggak?" tanya Ashanty.

