Ashanty Curhat Menderitanya karena Sulit Tidur : Kayak Hidup Tapi Gak Hidup

Ashanty curhat susah tidur (Foto: IG Ashanty)
A
A
A

JAKARTA - Ashanty berbagi cerita mengenai kondisinya yang mengalami kesulitan tidur dengan nyenyak. Istri Anang Hermansyah itu pun meminta bantuan kepada para pengikutnya di media sosial untuk mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan untuk mengatasi permasalahannya.

Telah menutup matanya dan berusaha keras untuk tidur, usahanya itu selalu nihil. Matanya hanya terpejam tapi dirinya dalam kondisi sadar.

"Guys aku bener butuh info, entah dokter atau terapi buat tidur? Insomnia atau nggak bisa tidur sama sekali cuma merem doang nggak pernah deep sleep??" ujar Ashanty dikutip dari unggahan Instagram pribadinya, Minggu (12/11/2023).

Ashanty Curhat Menderitanya karena Sulit Tidur : Kayak Hidup Tapi Gak Hidup

Ibu sambung Aurel Hermansyah ini juga mengaku telah melakukan berbagai macam cara yang disarankan oleh netizen. Dia pun membantah dugaan bahwa dirinya mengalami kesulitan tidur karena beban pikiran yang menyelimutinya. Pasalnya, dia mengaku saat ini sedang merasa bahagia tanpa ada yang mengganggu pikirannya.

"Hampir 90 persen comment kalian dah aku lakuin, dokter dan terapi semua yang kalian sebut udah aku datengin. Suplemen dan obat bahkan udah semua. Kalau orang selalu bilang pasti lagi banyak pikiran, justru aku lagi nggak ada pikiran sama sekali, malah lagi happy-happy nya ini,"sambungnya.

Kesulitan tidur yang dialaminya ini begitu mengganggu kehidupannya. Ashanty merasa menderita bak mayat hidup. Dia pun kerap kali merasa uring-uringan dan kelelahan lantaran tak bisa beristirahat dengan tenang.

"Tapi ada beberapa comment yang aku mau coba karena banyak banget yang masuk dan kasih masukan. Semoga buat kalian yang lagi mengalami kayak aku juga bisa dapat solusi yahh. Jujur nggak tidur itu bener-bener menderita banget, kayak hidup tapi nggak hidup,"tutupnya.

