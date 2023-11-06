Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ultah Ke-40, Ashanty Ungkap Keinginan Naik Haji di 2025

Selvianus , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |05:30 WIB
Ultah Ke-40, Ashanty Ungkap Keinginan Naik Haji di 2025
Ashanty ingin naik haji di 2023 (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ashanty baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-40 pada Sabtu, 4 November 2023. Usianya yang sudah menginjak kepala empat, rupanya membuat istri Anang Hermansyah ini mengungkapkan salah satu keinginan terbesarnya yang belum kesampaian, yakni naik haji.

Sejauh ini, keinginan Ashanty untuk bisa naik haji memang belum terpenuhi. Namun, rencananya tersebut dikabarkan akan terlaksana di 2025, berbarengan dengan anak-anaknya.

"Boleh umur 40 tahun tapi berjiwa muda. Aku dari dulu ingin di umur 40 tahun berubah dari segala hal. Aku ingin banget naik haji, aku udah daftar dari 7 tahun lalu," ungkap Ashanty dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu, 5 November 2023.

"Sebenarnya dapat tahun 2024, tapi Lolly mau bareng. Kalau dia ikut tapi hamilnya udah besar banget. Loly bilang bisa nggak di mundurin jadi 2025," sambungnya.

Meskipun keinginan itu belum terealisasi, Ashanty berharap agar dirinya selalu diberikan kesehatannya agar impiannya tersebut benar-benar bisa tercapai. Ia pun berharap aggar anak-anaknya bisa semakin shaleh dan shalehah, serta semakin dewasa.

Halaman:
1 2
