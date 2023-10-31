Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jawaban Aaliyah Massaid Usai Muncul Isu Taaruf Tapi Gelendotan ke Thariq Halilintar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |08:00 WIB
Jawaban Aaliyah Massaid Usai Muncul Isu Taaruf Tapi Gelendotan ke Thariq Halilintar
Aaliyah Massaid bantah taaruf dengan Thariq Halilintar (Foto: Instagram/aaliyah.massaid)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid sudah semakin sering memamerkan kebersamaan mereka di media sosial. Bahkan beberapa kali Aaliyah terdengar memanggil adik Atta Halilintar itu dengan sebutan sayang.

Di tengah kedekatan Aaliyah dengan Thariq, mendadak muncul isu bahwa keduanya kini menjalani taaruf. Namun, adik dari Zahwa Massaid itu tampak membantahnya.

"Nggak ada yang bilang mau taaruf. Jadi sebenarnya tuh nggak ada yang bilang taaruf," ujar Aaliyah Massaid baru-baru ini.

Perempuan 21 tahun ini mengatakan bahwa pembicaraan soal taaruf terjadi saat ia tengah berbagi cerita dengan Kartika Putri. Sebagai anak muda, Aaliyah mengaku sempat menanyakan soal hubungan Karput dengan Habib Usman bin Yahya sebelum menikah.

"Sama Kak Kartika lagi cerita, Kak Kartika cerita dia sama suaminya membahas soal hubungan yang nggak pacar-pacaran gitu saja sebenarnya," jelasnya.

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

Meski membantah taaruf, Aaliyah hanya meminta doa untuk kelancaran hubungannya dengan Thariq Halilintar. Sayang, Aaliyah memilih untuk tak lagi menjawab soal asmaranya dengan ipar Aurel Hermansyah itu.

"Kalau niatnya baik, didoakan saja semoga lancar ya didoakan semua," ujarnya.

"Kita bahas yang lain saja ya," timpalnya.

