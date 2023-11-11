Thariq Halilintar Bersyukur, Aurel Hermansyah Melahirkan dengan Lancar

JAKARTA - Aurel Hermansyah telah melahirkan anak keduanya bertepatan dengan tanggal cantik, (11/11/2023). Tentunya kebahagiaan tak hanya dirasakan oleh Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar saja, tetapi juga keluarga besar mereka.

Keluarga Atta dan Aurel tentunya ikut bahagia menyambut hangat kehadiran bayi perempuan yang lahir dengan berat 3,3 kilogram itu. Salah satunya adik dari Atta Halilintar, Thariq, yang mengaku bersyukur lantaran proses persalinan sang ipar berjalan lancar.

"Lancar, Alhamdulillah semua sehat," ujar Thariq Halilintar dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi.

Sepanjang jalan Thariq ditanya beberapa pertanyaan oleh awak media, namun ia memilih untuk irit bicara. Begitupun ketika ditanya soal pukul berapa Aurel Hermansyah melahirkan, ia hanya menjawab dengan singkat.

"Iya subuh (melahirkan)," ucap Thariq singkat.

"Keluarga kumpul, kumpul semua di atas," sambungnya.