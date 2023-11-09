Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Menampik Jalan Bareng Wanita Lain, Gunawan Dwi Cahyo Minta Maaf ke Keluarga

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |17:29 WIB
Tak Menampik Jalan Bareng Wanita Lain, Gunawan Dwi Cahyo Minta Maaf ke Keluarga
Gunawan Dwi Cahyo tak menampik jalan bareng wanita lain (Foto: Instagram/gunawandwicahyo13)
JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo mengakui bahwa foto yang tersebar belakangan ini adalah dirinya. Ia bahkan mengakui bahwa kala itu dirinya tengah jalan bareng dengan seorang wanita, seperti yang terlihat dalam foto di sosial media.

Kendati begitu, Gunawan membantah bahwa hubungannya dengan perempuan tersebut lebih dari seorang teman. Bahkan, ia juga menyebut jika apa yang dilakukannya masih dalam tahap wajar, mengingat dirinya bertemu di tempat ramai, bukan sepi.

"Aku tidak menampik, itu benar aku jalan sama orang tapi aku hanya sebatas teman, nggak lebih dari itu. Dan itu juga sebatas makan dan nggak ada yang lebih dari pertemanan lah," ujar Gunawan melalui sambungan telepon, dikutip dari tayangan Status Selebritis.

"Mungkin banyak orang yang melihat, foto itu bisa tersebar juga karena aku jalan di tempat yang ramai. Di tempat makan dan jualan yang rame bukan yang sepi," sambungnya.

Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo

Kemunculan foto tersebut jelas membuat keluarganya kini berada dalam masalah. Oleh karenanya, Gunawan pun menghaturkan permohonan maaf kepada keluarga besar, atas pemberitaan yang telah beredar.

Bahkan punggawa Persik Kediri ini pun menyadari bahwa kemunculan foto tersebut adalah murni kesalahannya.

"Aku juga minta maaf sama keluarga yang bersangkutan semua karena kesalahanku ini," tutur Gunawan.

Halaman:
1 2
