HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Okie Agustina Disebut Bakal Gugat Cerai, Gunawan Dwi Cahyo: Nggak Masalah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |17:04 WIB
Okie Agustina Disebut Bakal Gugat Cerai, Gunawan Dwi Cahyo: Nggak Masalah
Gunawan Dwi Cahyo tak masalah Okie Agustina minta cerai (Foto: Instagram/gunawandwicahyo13)
A
A
A

JAKARTA - Okie Agustina dikabarkan akan melayangkan gugatan cerainya pada Gunawan Dwi Cahyo di Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut terjadi usai kemunculan foto kebersamaan Gunawan dengan seorang perempuan muda yang tersebar luas di media sosial.

Mendengar kabar di media bahwa Okie disebut kerabat dekatnya akan melayangkan gugatan cerai kepada Gunawan, membuat punggawa Persik Kediri itu memberikan komentarnya. Bahkan menurutnya, ia sudah sering kali mengatakan pada Okie bahwa kedekatannya dengan lawan jenis, tak pernah lebih dari sebatas hubungan pertemanan.

"Beberapa kali Okie udah pernah meminta cerai cuma aku nahan. Aku pun nggak mau bicara banyak, aku cuma bisa bilang kalau kondisi aku bukan yang berhubungan sama siapa, pacaran sama orang,"  kata Gunawan melalui sambungan telepon, dikutip dari tayangan Status Selebritis.

"Aku udah mengatakan itu sebelum-sebelumnya, aku udah pengin udahanlah gitu," sambungnya.

Okie Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo

Sementara itu, Gunawan pun mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak khawatir soal Okie yang akan melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Pasalnya, ia sendiri pun sudah memiliki keinginan untuk bercerai dari wanita yang memberinya seorang anak itu.

"Misal dia mau menggugat cerai ya nggak apa-apa. Kalaupun emang dia gak mau, ya mungkin aku yang mau bercerai, gak masalah gitu," bebernya.

Halaman:
1 2
