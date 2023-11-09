Selingkuhi Okie Agustina, Gunawan Dwi Cahyo Singgung Ketenangan Hidup

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo telah menyampaikan permohonan maafnya melalui media sosial setelah ketahuan selingkuh. Kini, dia kembali mengunggah kalimat menyentuh yang menyinggung soal ketenangan hidup.

Gunawan mengunggah ulang reels dari akun Instagram @birrulangit5 yang berisi video singkat karakter Joker sedang berjalan menuju kamera.

Video itu pun juga bertuliskan kalimat bijak yang seolah mewakili perasaannya saat ini.

"Untuk saat ini yang dicari lagi tentang senang atau menang tetapi perasaan yang tenang," demikian tulisan dalam video yang diunggah ulang Gunawan Dwi Cahyo, dikutip Kamis (9/11/2023).

Saat ini, bek tengah Persik Kediri itu juga mengaku pasrah dengan masalah rumah tangganya dengan Okie Agustina.