Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Selingkuhi Okie Agustina, Gunawan Dwi Cahyo Singgung Ketenangan Hidup

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |11:16 WIB
Selingkuhi Okie Agustina, Gunawan Dwi Cahyo Singgung Ketenangan Hidup
Gunawan Dwi Cahyo minta maaf usai ketahuan selingkuhi Okie Agustina (Foto: IG Okie)
A
A
A

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo telah menyampaikan permohonan maafnya melalui media sosial setelah ketahuan selingkuh. Kini, dia kembali mengunggah kalimat menyentuh yang menyinggung soal ketenangan hidup.

Gunawan mengunggah ulang reels dari akun Instagram @birrulangit5 yang berisi video singkat karakter Joker sedang berjalan menuju kamera.

Selingkuhi Okie Agustina, Gunawan Dwi Cahyo Singgung Ketenangan Hidup

Video itu pun juga bertuliskan kalimat bijak yang seolah mewakili perasaannya saat ini.

"Untuk saat ini yang dicari lagi tentang senang atau menang tetapi perasaan yang tenang," demikian tulisan dalam video yang diunggah ulang Gunawan Dwi Cahyo, dikutip Kamis (9/11/2023).

Saat ini, bek tengah Persik Kediri itu juga mengaku pasrah dengan masalah rumah tangganya dengan Okie Agustina.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153303/gunawan_dwi_cahyo-PSvu_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Resmi Menikah Setelah Setahun Cerai dari Okie Agustina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151355/gunawan_dwi_cahyo-o8jn_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Bakal Lepas Status Duda dengan Menikahi Alya Nabila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035477/gunawan_dwi_cahyo-mxUg_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035407/gunawan_dwi_cahyo-2Ga9_large.jpg
Mobilnya Diambil, Putra Gunawan Dwi Cahyo Ungkap Keinginan Jadi Anak Pasha Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034763/gunawan_dwi_cahyo-FnA8_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Minta Okie Agustina Jaga Privasi Demi Kesehatan Mental Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034580/gunawan_dwi_cahyo-DkBV_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Minta Maaf kepada Okie Agustina usai Gadaikan Mobil Anak 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement