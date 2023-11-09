Ketahuan Selingkuh, Gunawan Dwi Cahyo: Aku Bikin Hancur Keluarga

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo menyampaikan permohonan maafnya lewat Instagram Stories-nya setelah isu perselingkuhan berembus.

Suami Okie Agustina itu mengakui kalau sikapnya yang menjalin hubungan pertemanan dengan lawan jenis adalah kesalahan besar.

"Di sini semua salah aku, dan aku tanggung jawab semua atas masalah yang aku bikin sendiri, cukup aku dan aku, aku yang buka pertemanan sama orang lain, aku yang bikin gaduh dan hancurnya keluargaku sendiri," tulis Gunawan Dwi Cahyo dikutip dari Instagramnya, Kamis (9/11/2023).

Dalam unggahan itu, bek tengah Persik Kediri itu pun menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Dia bahkan siap menerima semua resiko yang harus ditanggung ke depan.

"Aku minta maaf atas masalah ini, semua dari awal salah aku, tidak ada hubungannya sama siapapun, cukup aku yang salah, dan aku berteman sama siapa aja, silahkan mau menuduhku seperti apa, itu lebih bagus, ketimbang orang lain atau keluargaku yang disalahin," ujarnya.

Gunawan berharap jika warganet tidak ikut menyalahkan keluarganya yang tidak bersalah. Dia juga menegaskan sikapnya sendiri yang membuat rumah tangganya kini terancam bubar.

"Silahkan mau berkomentar apa aja, cukup nama aku aja yang disebut itu lebih baik, terima kasih," tutupnya.

