Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ketahuan Selingkuh, Gunawan Dwi Cahyo: Aku Bikin Hancur Keluarga

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |09:44 WIB
Ketahuan Selingkuh, Gunawan Dwi Cahyo: Aku Bikin Hancur Keluarga
Gunawan Dwi Cahyo minta maaf usai ketahuan selingkuhi Okie Agustina (Foto: IG Okie)
A
A
A

JAKARTA - Gunawan Dwi Cahyo menyampaikan permohonan maafnya lewat Instagram Stories-nya setelah isu perselingkuhan berembus.

Suami Okie Agustina itu mengakui kalau sikapnya yang menjalin hubungan pertemanan dengan lawan jenis adalah kesalahan besar.

"Di sini semua salah aku, dan aku tanggung jawab semua atas masalah yang aku bikin sendiri, cukup aku dan aku, aku yang buka pertemanan sama orang lain, aku yang bikin gaduh dan hancurnya keluargaku sendiri," tulis Gunawan Dwi Cahyo dikutip dari Instagramnya, Kamis (9/11/2023).

Ketahuan Selingkuh, Gunawan Dwi Cahyo: Aku Bikin Hancur Keluarga

Dalam unggahan itu, bek tengah Persik Kediri itu pun menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Dia bahkan siap menerima semua resiko yang harus ditanggung ke depan.

"Aku minta maaf atas masalah ini, semua dari awal salah aku, tidak ada hubungannya sama siapapun, cukup aku yang salah, dan aku berteman sama siapa aja, silahkan mau menuduhku seperti apa, itu lebih bagus, ketimbang orang lain atau keluargaku yang disalahin," ujarnya.

Gunawan berharap jika warganet tidak ikut menyalahkan keluarganya yang tidak bersalah. Dia juga menegaskan sikapnya sendiri yang membuat rumah tangganya kini terancam bubar.

"Silahkan mau berkomentar apa aja, cukup nama aku aja yang disebut itu lebih baik, terima kasih," tutupnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153303/gunawan_dwi_cahyo-PSvu_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Resmi Menikah Setelah Setahun Cerai dari Okie Agustina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151355/gunawan_dwi_cahyo-o8jn_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Bakal Lepas Status Duda dengan Menikahi Alya Nabila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035477/gunawan_dwi_cahyo-mxUg_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035407/gunawan_dwi_cahyo-2Ga9_large.jpg
Mobilnya Diambil, Putra Gunawan Dwi Cahyo Ungkap Keinginan Jadi Anak Pasha Ungu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034763/gunawan_dwi_cahyo-FnA8_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Minta Okie Agustina Jaga Privasi Demi Kesehatan Mental Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034580/gunawan_dwi_cahyo-DkBV_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Minta Maaf kepada Okie Agustina usai Gadaikan Mobil Anak 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement