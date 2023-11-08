Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Amora Lemos Raih AMI Awards 2023, Krisdayanti Bangga

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |01:01 WIB
Amora Lemos Raih AMI Awards 2023, Krisdayanti Bangga
JAKARTA - Krisdayanti bangga dengan prestasi yang diraih oleh Amora Lemos. Putri tersebut, baru saja mendapatkan ajang bergengsi di belantika musik Indonesia. AMI Awards 2023.

Amora berhasil mendapatkan piala AMI Awards dalam kategori Artis Solo Anak-Anak Terbaik lewat lagu Buku Mimpiku. Amora berhasil mengalahkan Arsy Hermansyah (Friendship is Rollercoaster), Jasmine Ayudhya (Bangun Tidur), Pamela Ghaniya (Serukan Pada Dunia), Pinky Awahita (Corat-coret Lukisan), Quinn Salman (Hey).

Amora Lemos Raih AMI Awards 2023, Krisdayanti Bangga

Lewat akun Instagram miliknya, Krisdayanti mengunggah momen penting kemenangan Amora Lemos mendapatkan AMI Awards 2023. Dalam Instastory, Krisdayanti mengunggah momen ketika Amora takjub mendapatkan kemenangan AMI Awards 2023. “She can’t believed,” tulis Krisdayanti.

