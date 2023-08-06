Krisdayanti Sukses Gelar Konser Bertajuk Semesta, Dipuji Ashanty

JAKARTA – Krisdayanti baru saja menggelar konser tunggalnya bertajuk Semesta. Kesuksesan konsernya itu ternyata dipuji oleh Ashanty, ibu sambung Aurel Hermansyah.

Sebagai salah satu penonton, Ashanty memberikan ucapan selamat dan memberikan sebucket bunga kepada Krisdayanti.

“Congrats for the concert last night,” tulis Ashanty di sosial media miliknya, Minggu (6/8/2023).

Ashanty ditemani Anang Hermansyah dan juga Azriel tidak lupa untuk melakukan foto bersama, dengan saling memberikan snyuman sumringah di depan kamera.

Melihat unggahan tersebut sontak membuat netizen langsung menyerbu kolom komentar Ashanty, lantaran menganggap Ashanty mempunyai hati yang luas menerima segala sesuatu hal di masa lalu.

“Masya Allah kalian luar biasa, salut sama bunda sehat dan bahagia selalu ya. Kalian sumpah ikut histeris bahagia bangett lihat keharmonisan 2 keluarga ini,” tulis akun @taz***.