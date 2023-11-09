Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Lagu Populer Ardhito Pramono, Ada yang Masuk Playlist V BTS

Andrean Pulungan , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |23:30 WIB
5 Lagu Populer Ardhito Pramono, Ada yang Masuk <i>Playlist</i> V BTS
Lagu Populer Ardhito Pramono. (Foto: Instagram/@ardhitopramono)
JAKARTA - Ardhito Pramono mengejutkan publik dengan kabar perpisahannya dengan sang istri, Jeanneta Sanfadelia, pada 6 November silam. Meski sedih, namun dia memastikan semua baik-baik saja. 

Di luar kehidupan pribadinya, Ardhito dikenal sebagai penyanyi dengan musik unik yang begitu easy listening. Popularitasnya melambung ketika merilis lagu Bitterlove, pada 2018.

Lagu itu bahkan membawa Ardhito menerima penghargaan Penyanyi Solo Pria Terbaik di Anugerah Musik Indonesia 2019. Sejauh ini, penyanyi 28 tahun itu telah merilis 17 single dan enam album. 

Berikut lima lagu populer Ardhito Pramono berdasarkan jumlah pemutaran yang dirangkum dari layanan musik Spotify, pada Kamis (9/11/2023).

1.I Just Couldn’t Save You Tonight

Lagu Populer Ardhito Pramono. (Foto: I Just Couldn't Save You Tonight/Spotify)

Lagu I Just Couldn’t Save You Tonight merupakan OST film Story of Kale yang diperankan Ardhito Pramono. Dirilis pada 2020, lagu itu bercerita tentang nikmatnya jatuh cinta dan menemukan pasangan terbaik. Sejauh ini, lagu itu sudah didengarkan 107 juta kali di Spotify.

2.Bitterlove

Lagu Populer Ardhito Pramono. (Foto: Bitterlove/Spotify)

Dirilis pada 16 Agustus 2018, Bitterlove telah didengarkan lebih dari 88 juta kali di Spotify. Lagu ciptaan Ardhito Pramono itu bercerita tentang kepahitan cinta yang dirasakan anak muda dalam hubungan asmara.

3.Sudah

Lagu Populer Ardhito Pramono. (Foto: Sudah/Spotify)

Sudah merupakan lagu populer Ardhito Pramono selanjutnya. Salah satu OST film Story of Kale itu bercerita tentang ajakan berhenti bicara dan membiarkan dunia berjalan apa adanya. Di Spotify, lagu itu telah didengarkan lebih 81 juta kali.

