HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Gunawan Dwi Cahyo, Suami Okie Agustina yang Diduga Selingkuh

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |19:00 WIB
Biodata dan Agama Gunawan Dwi Cahyo, Suami Okie Agustina yang Diduga Selingkuh
Biodata dan Agama Gunawan Dwi Cahyo (Foto: Instagram/gunawandwicahyo13)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Gunawan Dwi Cahyo mendadak dicari lantaran munculnya rumor bahwa ia telah selingkuh dari Okie Agustina. Kabar perselingkuhannya bahkan pertama kali diungkap oleh netizen melalui akun Instagram @bu_rokhim.

Gunawan Dwi Cahyo diketahui lahir di Jepara pada 20 April 1989. Saat ini, ia diketahui telah berusia 34 tahun dan berprofesi sebagai atlet sepak bola yang bermain untuk klub Persik Kediri.

Sebelum bermain di Persik Kediri, Gunawan sempat bermain untuk Sriwijaya FC, Arema, Persija hingga Bali United. Kariernya mulai dikenal usai ia bergabung dengan Timnas Sepak Bola U-23 Indonesia di ajang Sea Games 2011.

Perkenalan Okie dengan Gunawan sendiri terjadi pada 2011. Kala itu Okie diketahui datang ke pertandingan Timnas Indonesia bersama temannya. Dari sanalah ia berkenalan dan dekat dengan Gunawan, usai tukeran pin BB.

Menganut agama Islam, Gunawan Dwi Cahyo disebut merupakan seorang playboy sebelum akhirnya melabuhkan hatinya dan menikahi Okie Agustina. Bahkan di satu waktu, Gunawan mengaku pernah memiliki pacar lebih dari satu orang.

Gunawan Dwi Cahyo

Akan tetapi, Gunawan Dwi Cahyo pun rela berkomitmen dan menjalin hubungan hanya dengan Okie seorang. Tepat di 13 Juli 2012, ia pun resmi menikahi Okie Agustina, setelah sebelumnya menikah siri di 10 Februari 2012.

Dua tahun menikah dengan Okie, Gunawan pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Miro Materazzi. Saat ini usia Miro sendiri sudah genap 9 tahun.

Terbaru, Gunawan diisukan selingkuh dari Okie Agustina. Kabar perselingkuhannya diketahui lewat unggahan akun Instagram @bu_rokhim.

