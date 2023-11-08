Bikin Video Audisi di Kapal, Joko Sinyo Tak Menyangka Masuk Top 10 Trending Star

JAKARTA - Berstatus sebagai perwira Badan Keamanan Laut, tak membuat Joko Sinyo lupa mengejar impiannya menjadi penyanyi. Dia mengaku, menjadi penyanyi adalah impiannya sejak kecil.

“Aku dari kecil sudah pengen jadi penyanyi. Hanya saja, takdir membawa aku menjadi perwira laut,” ujar pria asal Cilacap, Jawa Tengah tersebut.

Berambisi untuk menjadi idola baru Indonesia, pria asal Cilacap, Jawa Tengah itu mengikuti berbagai kompetisi bernyanyi, termasuk Indonesian Idol. Sayang, dia belum berjodoh dengan kompetisi tersebut.

Tak patah semangat, Joko Sinyo kembali menjajal peruntungannya dengan mengikuti Trending Star, kompetisi bernyanyi digital yang diinisiasi Starhits dan YouTube Indonesia.

“Aku bikin video bernyanyi untuk audisi Trending Star itu saat lagi tugas di atas kapal. Alhamdulillah, ternyata bisa masuk sampai Top 10. Aku senang banget,” tuturnya menambahkan.

