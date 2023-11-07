Digelar 3 Desember, M Festival 2023 Gaungkan Kelestarian Lingkungan Lewat Musik dan Budaya

M Fest 2023 akan digelar di Denpasar pada 3 Desember mendatang (Foto: Ravie/MPI)

JAKARTA - M Festival 2023 akan digelar di Lapangan Niti Mandala, Denpasar, Bali, pada 3 Desember mendatang. Mengusung tema Bhineka Tunggal Rahayu, M Festival tahun ini menyatukan keberagaman usia dan kebudayaan guna terciptanya kesejahteraan yang hakiki.

Merujuk hal itu, Executive Director M Entertainment, Louis Renzo, menjelaskan pihaknya juga mengundang sejumlah pengisi lintas usia dan genre musik.

"Kami sengaja menampilkan 10-line up yang menurut kami mewakili perbedaan jenis musik namun tetap memberikan keselarasan membentuk harmoni untuk kedamaian Indonesia," ujar Louis Renzo dalam jumpa persnya di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin, 6 November 2023.

Adapun musisi yang tampil di M Festival 2023 diantaranya Lolot, Nosstress, Tiket, Soegi Bornean, The Nameks, Alffy Rev X Brisia Jodie, Navicula, Slank, DJ Una, dan DJ Vic Tows.