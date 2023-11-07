Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kimmy Jayanti Dihujat karena Pakai Penutup Kepala dan Dress Ketat

Java Astira Sagitri , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |00:34 WIB
Kimmy Jayanti Dihujat karena Pakai Penutup Kepala dan <i>Dress</i> Ketat
Kimmy Jayanti dihujat karena pakai penutup kepala dan dress ketat. (Foto: Instagram/@kimmyjayanti)
A
A
A

JAKARTA - Kimmy Jayanti menuai kritik pedas warganet karena unggahannya di Instagram belum lama ini. Alasannya, karena sang model memadukan penutup kepala dengan dress hitam ketat. 

Tak hanya memiliki belahan tinggi di bagian belakang, dress itu juga memamerkan punggung mulus istri pesepakbola Greg Nwokolo tersebut. Warganet yang mengira penutup kepala yang dikenakannya adalah hijab, mulai melayangkan komentar pedas padanya. 

“Ngapain rambutnya ditutup Mba? Hanya sekadar untuk fashion saja ya? Ini sama sekali enggak bagus loh. Di depan kalem, kok bagian belakangnya open begitu?” sindir akun @h**i1384 di kolom komentar. 

Akun @pra**my*y menambahkan, “Percuma pakai hijab tapi bagian belakang bajunya bolong begitu. Mana enggak ada lengannya lagi bajunya. Enggak mengerti saya dengan gaya hijabnya. Hanya ikut-ikutan kah agar disebut alim?” 

Kimmy Jayanti. (Foto: Instagram/@kimmyjayanti)

Kimmy Jayanti memang tidak menanggapi kritik yang dilayangkan warganet padanya. Namun beberapa netizen terlihat meluruskan kesalahpahaman tersebut dengan menyebut sang model bukanlah seorang muslim, melainkan penganut agama Hindu. 

Selain itu, warganet lain menyebut bahwa penutup kepala yang dipakai ibu dua anak tersebut bukanlah hijab. Scarf yang digunakan Kimmy tersebut sempat menjadi item fashion yang begitu populer pada era ‘60-an. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166599/kimmy_jayanti-fakM_large.jpg
Kimmy Jayanti Melahirkan Anak Ketiga, Bayi Laki-Laki Berbobot 3,8 Kilogram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134802/kimmy_jayanti-fc2J_large.jpg
Selamat, Model Kimmy Jayanti Hamil Anak Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/09/33/2810561/ogah-cek-hp-suami-kimmy-jayanti-real-men-can-t-be-stolen-xmdJXd1feA.jpg
Ogah Cek HP Suami, Kimmy Jayanti: Real Men Can't Be Stolen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/29/33/2432525/kimmy-jayanti-hingga-jennifer-bachdim-deretan-wags-seksi-asli-indonesia-29KMlZlLXh.jpg
Kimmy Jayanti hingga Jennifer Bachdim, Deretan WAGs Seksi Asli Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/21/33/2413334/ulang-tahun-pernikahan-kimmy-dapat-kejutan-dari-greg-nwokolo-WDxkrAgPYV.jpg
Ulang Tahun Pernikahan, Kimmy Dapat Kejutan dari Greg Nwokolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/12/33/2343202/saint-dominic-gregory-nama-anak-kedua-kimmy-jayanti-dan-greg-nwokolo-ckklc64l8k.jpg
Saint Dominic Gregory, Nama Anak Kedua Kimmy Jayanti dan Greg Nwokolo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement