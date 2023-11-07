Kimmy Jayanti Dihujat karena Pakai Penutup Kepala dan Dress Ketat

JAKARTA - Kimmy Jayanti menuai kritik pedas warganet karena unggahannya di Instagram belum lama ini. Alasannya, karena sang model memadukan penutup kepala dengan dress hitam ketat.

Tak hanya memiliki belahan tinggi di bagian belakang, dress itu juga memamerkan punggung mulus istri pesepakbola Greg Nwokolo tersebut. Warganet yang mengira penutup kepala yang dikenakannya adalah hijab, mulai melayangkan komentar pedas padanya.

“Ngapain rambutnya ditutup Mba? Hanya sekadar untuk fashion saja ya? Ini sama sekali enggak bagus loh. Di depan kalem, kok bagian belakangnya open begitu?” sindir akun @h**i1384 di kolom komentar.

Akun @pra**my*y menambahkan, “Percuma pakai hijab tapi bagian belakang bajunya bolong begitu. Mana enggak ada lengannya lagi bajunya. Enggak mengerti saya dengan gaya hijabnya. Hanya ikut-ikutan kah agar disebut alim?”

Kimmy Jayanti memang tidak menanggapi kritik yang dilayangkan warganet padanya. Namun beberapa netizen terlihat meluruskan kesalahpahaman tersebut dengan menyebut sang model bukanlah seorang muslim, melainkan penganut agama Hindu.

Selain itu, warganet lain menyebut bahwa penutup kepala yang dipakai ibu dua anak tersebut bukanlah hijab. Scarf yang digunakan Kimmy tersebut sempat menjadi item fashion yang begitu populer pada era ‘60-an.