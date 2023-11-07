Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Hingga Tua Bersama Rizky Febian Tembus 100 Juta Penonton di YouTube

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |01:08 WIB
Hingga Tua Bersama Rizky Febian Tembus 100 Juta Penonton di YouTube
Lagu Rizky Febian Hingga Tua Bersama tembus 100 Juta Views (Foto: IG Rizky Febian)
A
A
A

JAKARTA - Lagu Hingga Tua Bersama dari Rizky Febian berhasil mencapai 100 juta penonton di YouTube. Capaian ini merupakan sebuah prestasi luar biasa.

Fery Hudaya, pemilik label DR2 Music Entertainment (Bandung) yang memproduksi single Hingga Tua Bersama, mengucapkan, “Alhamdulillah karya cipta saya sudah turut mewarnai belantika musik Indonesia. Kebahagiaan seorang pencipta lagu adalah jika karya ciptanya dilirik oleh publik, apalagi jumlah penontonnya sangat banyak."

Prestasi ini mengingatkan pada pencapaian Sule pada tahun 2010, ketika ia merilis single berjudul Susis (Suami Sieun (Takut) Istri). Susis adalah karya cipta dari Almarhum H. Dose Hudaya, seorang produser dan pencipta lagu yang sangat berbakat, yang wafat pada 19 Februari 2022. Single Susis berhasil membawa Sule ke puncak popularitas sebagai seorang penyanyi.

Hingga Tua Bersama Rizky Febian Tembus 100 Juta Penonton di YouTube

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
