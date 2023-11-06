Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Pay Later Jadi Series Terbaru Vision+, Angkat Isu Terkini tentang Pinjol

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |18:53 WIB
Pay Later Jadi Series Terbaru Vision+, Angkat Isu Terkini tentang Pinjol
Clarissa Tanoesoedibjo hadiri meet and greet Vision+ Pay Later (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ Originals series Pay Later berkolaborasi dengan Gramedia sukses mengadakan Meet and Greet bersama para pemain original series Pay Later. Acara ini diadakan pada Jumat, 3 November 2023 di Gramedia Matraman, Jakarta Timur.

Beberapa pemain original series Pay Later yang hadir pada acara ini yaitu Amanda Manopo, Dito Darmawan, Fajar Sadboy, Yoshi Sudarso, Indra Birowo, Nazira, dan Musdalifah. Mereka turut menyapa para penggemar yang hadir dan menghibur para penonton.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ ini pun mengungkap jalan cerita dari serial Pay Later. Series ini bakal menceritakan karakter Tika (Amanda Manopo) yang berkutat dengan tagihan pinjaman online karena sikap impulsif yang ia miliki.

Pay Later Jadi Series Terbaru Vision+, Angkat Isu Terkini tentang Pinjol

“Pay Later sendiri adalah cerita seorang perempuan yang terjebak dengan utang karena memiliki habit suka belanja,” ungkap Clarissa, dalam acara Meet and Greet di Gramedia, Matraman, Jakarta Timur.

Clarissa mengatakan ini merupakan serial komedi drama dan memberikan cerita yang seru. Apalagi, cerita yang diangkat dari novel Pay Sooner or Later ini menyinggung isu pinjaman online alias pinjol yang begitu hangat di kalangan anak muda.

“Ini adalah sebuah drama komedi, lebih kental di dramanya tapi juga ada beberapa unsur mengenai percintaan, keluarga dan pertemanan,” jelas Clarissa.

“Ini akan menghibur dan merasa lebih dekat dengan isu-isu yang kita angkat di serial ini,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement