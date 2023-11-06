7 Artis Indonesia Beda Agama dengan Orangtua

JAKARTA - Ada sejumlah artis Indonesia yang beda agama dengan orangtuanya. Hal tersebut terjadi lantaran ada cukup banyak agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Sejumlah artis ini diketahui ada yang mengikuti agama salah satu orangtuanya, entah ayah atau ibunya. Tetapi ada pula yang justru memilih untuk menganut agama berbeda dari kedua orangtuanya lantaran bertemu dengan guru spiritual.

BACA JUGA: 5 Artis Indonesia Galang Dana untuk Palestina

Berikut, artis Indonesia yang beda agama dengan Orangtua:

1. Shandy Aulia





Artis Shandy Aulia diketahui lahir dari orangtua yang berbeda agama. Kedua orangtuanya diketahui telah berpisah sejak ia masih kecil.

Ayah Shandy diketahui menganut agama Islam, sedangkan ibundanya Kristen. Shandy pun diketahui memilih untuk mengikuti ibundanya memeluk Kristen, sedangkan saudara kandungnya beragama Islam.

2. Nagita Slavina

Ayah Nagita Slavina, Gideon Tengker, diketahui memutuskan untuk menjadi mualaf saat menikah dengan Rieta Amilia. Hal itu membuat Gigi dan adiknya Caca juga memeluk agama yang sama seperti kedua orang tuanya.

Akan tetapi, saat Gideon memutuskan untuk bercerai dari Rieta, ia pun memilih kembali ke agama terdahulu, yakni Kristen.

BACA JUGA: 5 Artis Indonesia Dicap Pro Israel Usai Like Postingan Gal Gadot

3. Naysilla Mirdad

Lydia Kandou (Kristen) dan Jamal Mirdad (Islam) diketahui menikah beda agama. Perbedaan agama diantara mereka membuat anak-anaknya juga memiliki kebebasan untuk memilih agama yang dianut.

Naysilla sendiri diketahui memilih untuk menganut agama Kristen mengikuti sang ibunda. Sementara kakak laki-lakinya, Kenang Mirdad, diketahui menganut agama Islam mengikut sang ayah.