Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Akui Telat Bayar Gaji Karyawan, Minta Maaf dan Langsung Bayar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |20:30 WIB
Fuji Akui Telat Bayar Gaji Karyawan, Minta Maaf dan Langsung Bayar
Fuji akui telat bayar karyawan (Foto: IG Fuji)
A
A
A

JAKARTA - Fuji tak ada habisnya menuai sensasi dari publik. Kali ini ia dikabarkan telat membayar gaji salah satu karyawannya.

Kabar itu diketahui usai akun Instagram @hay_tje mengaku gajinya belum dibayar. Namun tak lama melalui Story-nya, perempuan bernama Titis Nuraini itu mengunggah bukti mutasi rekening dengan nama Fujianti Utami sebagai pengirimnya.

Ia mengaku lega, gaji yang menjadi haknya itu sudah dibayarkan oleh Fuji pada hari ini, Senin (6/11/2023).

Fuji Akui Telat Bayar Gaji Karyawan, Minta Maaf dan Langsung Bayar

Terkait kabar tersebut Fuji pun membenarkan bahwa ia sudah membayar gaji karyawannya.

"Tadi malam udah," kata Fuji di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (6/11/2023).

Kemudian Fuji pun menjelaskan alasannya mengapa telat membayarkan gaji karyawannya yang ternyata masih dalam masa percobaan atau probation. Bahkan ia pun menyinggung soal sikap sang karyawan yang dinilai kurang baik.

"Kalau dibayar sudah, cuman aku, dia kan masih masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh," jelas Fuji.

Mantan kekasih Thariq Halilintar itu, mengakui tidak suka dengan sikap karyawan tersebut yang menghilang tiba-tiba tanpa pamit.

"Bukan sekadar tiba-tiba besok sudah tidak ada padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada cameraman. Tiba tiba pergi gitu aja," tegas Fuji.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126711/fuji_utami-6VYr_large.jpg
Fuji Merasa Diremehkan Setelah Dua Kali Ditipu Rekan Kerja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement