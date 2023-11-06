Fuji Akui Telat Bayar Gaji Karyawan, Minta Maaf dan Langsung Bayar

JAKARTA - Fuji tak ada habisnya menuai sensasi dari publik. Kali ini ia dikabarkan telat membayar gaji salah satu karyawannya.

Kabar itu diketahui usai akun Instagram @hay_tje mengaku gajinya belum dibayar. Namun tak lama melalui Story-nya, perempuan bernama Titis Nuraini itu mengunggah bukti mutasi rekening dengan nama Fujianti Utami sebagai pengirimnya.

Ia mengaku lega, gaji yang menjadi haknya itu sudah dibayarkan oleh Fuji pada hari ini, Senin (6/11/2023).

Terkait kabar tersebut Fuji pun membenarkan bahwa ia sudah membayar gaji karyawannya.

"Tadi malam udah," kata Fuji di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (6/11/2023).

Kemudian Fuji pun menjelaskan alasannya mengapa telat membayarkan gaji karyawannya yang ternyata masih dalam masa percobaan atau probation. Bahkan ia pun menyinggung soal sikap sang karyawan yang dinilai kurang baik.

"Kalau dibayar sudah, cuman aku, dia kan masih masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh," jelas Fuji.

Mantan kekasih Thariq Halilintar itu, mengakui tidak suka dengan sikap karyawan tersebut yang menghilang tiba-tiba tanpa pamit.

"Bukan sekadar tiba-tiba besok sudah tidak ada padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada cameraman. Tiba tiba pergi gitu aja," tegas Fuji.

