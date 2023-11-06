Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kasus Dugaan Penggelapan Uang Fuji vs Eks Manajer Naik Tahap Penyidikan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |17:12 WIB
Kasus Dugaan Penggelapan Uang Fuji vs Eks Manajer Naik Tahap Penyidikan
Fujianti Utami ditipu eks manajer (Foto: IG Fuji)
A
A
A

JAKARTA - Fuji kembali memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Barat pada Senin (6/11/2023).

Didampingi kuasa hukumnya yaitu Sandy Arifin, Fuji bermaksud memberikan keterangan tambahan terkait laporannya atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan oleh eks manajernya.

"Hari ini agendanya kita ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lengkapi lagi, juga nanti untuk berikutnya ada beberapa saksi yang akan kita hadir," kata Sandy Arifin di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (6/11/2023).

Kasus Dugaan Penggelapan Uang Fuji vs Eks Manajer Naik Tahap Penyidikan

Setelah selesai memberikan keterangan, Sandy Arifin bersyukur laporan sang klien kini sudah naik tahap penyidikan.

"Per mulai hari ini kita sudah mendapat surat bahwa kasus yang kemarin di tahap penyelidikan hari ini sudah naik ke penyidikan," ungkap Sandy Arifin.

Nantinya setelah Fuji pulang dari luar negeri, ia akan melengkapi bukti-bukti dan akan menyiapkan saksi untuk proses penyidikan.

Tak lupa perempuan 21 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada penyidik lantaran laporannya diproses cepat.

"Aku cuma minta keadilan aja sih. Sama aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus kasus aku dengan baik," ujar Fuji menambahkan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126711/fuji_utami-6VYr_large.jpg
Fuji Merasa Diremehkan Setelah Dua Kali Ditipu Rekan Kerja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement