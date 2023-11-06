Kasus Dugaan Penggelapan Uang Fuji vs Eks Manajer Naik Tahap Penyidikan

JAKARTA - Fuji kembali memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Barat pada Senin (6/11/2023).

Didampingi kuasa hukumnya yaitu Sandy Arifin, Fuji bermaksud memberikan keterangan tambahan terkait laporannya atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan oleh eks manajernya.

"Hari ini agendanya kita ada pemeriksaan tambahan yang harus kita lengkapi lagi, juga nanti untuk berikutnya ada beberapa saksi yang akan kita hadir," kata Sandy Arifin di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (6/11/2023).

BACA JUGA: Fuji Ajak Penggemar Ikut Donasi untuk Palestina

Setelah selesai memberikan keterangan, Sandy Arifin bersyukur laporan sang klien kini sudah naik tahap penyidikan.

"Per mulai hari ini kita sudah mendapat surat bahwa kasus yang kemarin di tahap penyelidikan hari ini sudah naik ke penyidikan," ungkap Sandy Arifin.

Nantinya setelah Fuji pulang dari luar negeri, ia akan melengkapi bukti-bukti dan akan menyiapkan saksi untuk proses penyidikan.

Tak lupa perempuan 21 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada penyidik lantaran laporannya diproses cepat.

"Aku cuma minta keadilan aja sih. Sama aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus kasus aku dengan baik," ujar Fuji menambahkan.

BACA JUGA: