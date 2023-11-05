Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Ajak Penggemar Ikut Donasi untuk Palestina

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |00:01 WIB
Fuji Ajak Penggemar Ikut Donasi untuk Palestina
Fujianti Utami ajak fans berdonasi untuk Palestina (Foto: IG Fuji)
A
A
A

JAKARTA - Fujianti Utami alias Fuji turut memberi dukungan pada Palestina di tengah mendapatkan serangan membabi buta dari Israel. Putri H. Faisal ini pun turut memberi uluran tangan dengan mengajak para penggemarnya berdonasi untuk Palestina.

Momen itu dibagikan Fuji di Insta Story-nya. Ia pun mengajak para followers dan fans untuk bisa memberikan donasi untuk para korban di Palestina.

Fuji Ajak Penggemar Ikut Donasi untuk Palestina

“Bismillahirrahmanirrahim. Temen temen yang mau bantu ikut donasi bisa ya ke link di bawah sini,” tulis Fuj.

Postingan itu memperlihatkan flyer bertuliskan Fanbase Fujian Peduli Palestina.

Adik mendiang Bibi Ardiansyah ini juga memberikan tautan atau link donasi agar para penggemarnya bisa ikut memberikan donasi untuk Palestina dengan mudah.

“Berikan donasi terbaikmu untuk bantu kesulitan saudara kita di Palestina,” tambahnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126711/fuji_utami-6VYr_large.jpg
Fuji Merasa Diremehkan Setelah Dua Kali Ditipu Rekan Kerja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement