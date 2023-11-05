Fuji Ajak Penggemar Ikut Donasi untuk Palestina

JAKARTA - Fujianti Utami alias Fuji turut memberi dukungan pada Palestina di tengah mendapatkan serangan membabi buta dari Israel. Putri H. Faisal ini pun turut memberi uluran tangan dengan mengajak para penggemarnya berdonasi untuk Palestina.

Momen itu dibagikan Fuji di Insta Story-nya. Ia pun mengajak para followers dan fans untuk bisa memberikan donasi untuk para korban di Palestina.

“Bismillahirrahmanirrahim. Temen temen yang mau bantu ikut donasi bisa ya ke link di bawah sini,” tulis Fuj.

Postingan itu memperlihatkan flyer bertuliskan Fanbase Fujian Peduli Palestina.

Adik mendiang Bibi Ardiansyah ini juga memberikan tautan atau link donasi agar para penggemarnya bisa ikut memberikan donasi untuk Palestina dengan mudah.

“Berikan donasi terbaikmu untuk bantu kesulitan saudara kita di Palestina,” tambahnya.

