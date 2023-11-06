6 Kartun dan Animasi Khusus Penonton Dewasa, Anak Kecil Dilarang Tonton

JAKARTA - Film animasi tidak selalu untuk anak-anak. Banyak film animasi dengan rating R yang artisnya dikhususkan untuk penonton dewasa, 17 tahun ke atas.

Berikut 6 kartun dan animasi khusus penonton dewasa seperti dirangkum Okezone.

1. Sausage Party (2016)

Sausage Party adalah film komedi animasi dewasa tahun 2016 yang disutradarai oleh Conrad Vernon dan Greg Tiernan dan ditulis oleh Kyle Hunter, Ariel Shaffir, Seth Rogen, dan Evan Goldberg dari sebuah cerita oleh Rogen, Goldberg, dan Jonah Hill. Film ini dibintangi oleh suara Rogen (dalam peran ganda), Kristen Wiig, Hill, Bill Hader (dalam peran rangkap tiga), Michael Cera, James Franco, Danny McBride, Craig Robinson, Paul Rudd, Nick Kroll, David Krumholtz, Edward Norton , dan Salma Hayek. Film ini mengikuti sosis antropomorfik yang tinggal di supermarket dan menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi ketika bahan makanan dibeli, membawanya dalam perjalanan bersama teman-temannya untuk melarikan diri dari nasib mereka sementara juga menghadapi orang gila dan jahat yang ingin membunuhnya.

2. Batman: The Killing Joke (2016)

Batman: The Killing Joke adalah film superhero animasi dewasa Amerika tahun 2016 yang diproduksi oleh Warner Bros. Animation dan didistribusikan oleh Warner Bros. Pictures. Menampilkan karakter DC Comics Batman, film ini adalah film ke-27 dari Film Asli Animasi DC Universe, berdasarkan novel grafis berjudul sama karya Alan Moore dan Brian Bolland. Film ini disutradarai oleh Sam Liu, ditulis oleh Brian Azzarello dan dibintangi oleh Kevin Conroy, Mark Hamill, Tara Strong, dan Ray Wise. Seperti novelnya, film ini mengikuti upaya Joker untuk membuat komisaris polisi James Gordon menjadi gila, dan upaya putus asa Batman untuk menghentikannya.

3. Akira (1988)

Akira adalah sebuah film aksi cyberpunk animasi Jepang tahun 1988 yang disutradarai oleh Katsuhiro Otomo, diproduksi oleh Ryōhei Suzuki dan Shunzō Katō, dan ditulis oleh Otomo dan Izo Hashimoto, berdasarkan manga Otomo tahun 1982 dengan nama yang sama. Berlatar distopia tahun 2019, film ini menceritakan kisah Shōtarō Kaneda, pemimpin geng pengendara motor yang teman masa kecilnya, Tetsuo Shima, memperoleh kemampuan telekinetik yang luar biasa setelah kecelakaan sepeda motor, yang akhirnya mengancam seluruh kompleks militer di tengah kekacauan dan pemberontakan di dunia futuristik yang luas. kota metropolitan Neo-Tokyo.