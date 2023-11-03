Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Ultah Ke-21, Ibunda: Semoga Bisa Kuliah Lagi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |17:21 WIB
Fuji Ultah Ke-21, Ibunda: Semoga Bisa Kuliah Lagi
Fuji Ultah, Ibunda: Semoga Bisa Kuliah Lagi (Foto: IG Fuji)
JAKARTA - Selebgram Fuji An tengah berulang tahun ke-21 pada Jumat (3/11/2023). Mantan kekasih Thariq Halilintar itu mendapatkan satu persatu kejutan ulang tahun yang meriah dari kakak-kakaknya dan sahabat tengah malam tadi.

Fuji juga mendapatkan sebuah kejutan dari sang ibunda Dewi Zuhriati. Lewat akun Instagram pribadinya, Dewi mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak bungsunya.

"HBD anak cantik mama, semoga panjang umur, sehat selalu, dan tetap lah jadi anak yang ceria dan tetap jadi diri sendiri. Mama dan papa sangat bangga sama Uti yang selalu tegar dalam segala hal," tulis Dewi Zuhriati di Instagram-nya, Jumat (3/11/2023).

Fuji Ultah Ke-21, Ibunda: Semoga Bisa Kuliah Lagi

Selain itu, Dewi Zuhriati juga berharap Fuji bisa kembali melanjutkan kuliahnya. Sesuai dengan harapan dari almarhum Febri Ardiansyah dan Vanessa Angel, kakak kandung dan kakak ipar Fuji.

"Mama doakan agar Uti bisa kuliah lagi seperti apa keinginan Da Febi dulu. Uda Febi dan Kak Vanes pengin banget Uti kuliah di Hukum dulu," ungkap Dewi Zuhriati.

Namun kini, sang ibunda memperbolehkan Fuji memilih jurusan kuliah yang ia kamu. "Tapi bagi mama sekarang kalau Uti mau jurusan yang lain mama pasti akan dukung semua," tambahnya.

