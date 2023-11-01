Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Oknum Fans Fuji Kembali Berulah, Kini Senggol Lesti Kejora

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |12:21 WIB
Oknum Fans Fuji Kembali Berulah, Kini Senggol Lesti Kejora
Lesti Kejora dihujat oknum fans Fuji (Foto: Instagram/lestikejora)
A
A
A

JAKARTA - Fujianti Utami menjadi sorotan lantaran oknum fans yang dianggap mengganggu artis lain. Setelah Tissa Biani dibuat kesal lantaran dibanding-bandingkan, kini giliran Lesti Kejora yang diserang oleh oknum fans Fuji.

Awalnya, pelantun Bawa Aku Ke Penghulu itu tampak mengunggah foto akrabnya bersama Aaliyah Massaid saat tengah menemani Rizky Billar bermain bola. Tak hanya foto bersama Aaliyah, dalam unggahannya juga terlihat Tissa Biani, Syifa Hadju hingga Zoe Abbas Jackson yang tengah menemani kekasih mereka bertanding.

"Kami pendukung @colossus_fc," tulis Lesti pada keterangan foto di Instagramnya.

Seakan tak suka dengan unggahan Lesti, oknum fans Fuji pun mulai menyerang. Bahkan mereka tak segan meluapkan kekecewaannya pada ibu satu anak itu. Pasalnya, saat sempat berada satu lokasi dengan idola mereka, Lesti disebut enggan untuk mengabadikan momen tersebut di sosial media.

Lesti Kejora

Halaman:
1 2
