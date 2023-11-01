Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dukung Palestina, Umi Pipik Ikut Boikot Produk Israel

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |10:47 WIB
Dukung Palestina, Umi Pipik Ikut Boikot Produk Israel
Umi Pipik boikot produk Israel (Foto: Starpro)
A
A
A

JAKARTA - Dukungan untuk warga Palestina akibat serangan Israel terus mengalir. Kali ini, masyarakat dunia berbondong-bondong menyerukan untuk memboikot produk yang diduga kuat terafiliasi oleh Israel.

Pemboikotan itu juga dilakukan oleh pendakwah ternama, Pipik Dian Irawati atau yang akrab disapa Umi Pipik.

Melalui media sosialnya, Umi Pipik mengunggah foto salah satu gelas kopi dengan merek ternama yang dibanjiri cairan merah sebagai simbolis pertumpahan darah.

Usut punya usut, kopi yang diunggah oleh Umi Pipik ini merupakan brand asal Amerika dan diduga ikut mendukung Israel.

Dukung Palestina, Umi Pipik Ikut Boikot Produk Israel

"Indonesia banyak menghasilkan kopi, aromanya, kualitasnya tidak kalah dengan produk luar negeri," tulis Umi Pipik, Rabu (1/11/2023).

Umi Pipik dalam keterangannya juga mengimbau masyarakat untuk menikmati kopi dalam negeri ketimbang mancanegara. Menurutnya, banyak produk lokal yang tidak kalah berkualitas.

"Banyak kedai kedai kopi lokal yang kamu masih bisa nikmati Excelso, dan lain-lain. Menikmati kopi lokal menghidupkan brand lokal, memajukan UMKM, dan menghidupi masyarakat kita sendiri," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141285/umi_pipik-BrfG_large.jpg
Umi Pipik Laporkan Akun Medsos yang Diduga Menghinanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130539/umi_pipik-vS24_large.jpg
Ulang Tahun Ustadz Jefri Al Buchori, Umi Pipik Ungkap Pesan Terakhir sang Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/33/3101249/umi_pipik-Rl64_large.jpg
2025, Umi Pipik Kenang Perjalanan Hidup Sejak Kepergian Uje
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/33/3097615/umi_pipik-5bRH_large.jpg
Umi Pipik Bagikan Momen di Kursi Roda dan Diinfus, Banjir Doa dari Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/33/3095011/umi_pipik-IXnu_large.jpg
Umi Pipik: Orangtua Jangan Ikut Campur Urusan Rumah Tangga Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/33/3092153/umi_pipik-ib9P_large.jpg
Gus Miftah Dikecam Usai Menghina Pedagang Es Teh, Umi Pipik: Jangan Sombong
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement