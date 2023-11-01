Dukung Palestina, Umi Pipik Ikut Boikot Produk Israel

JAKARTA - Dukungan untuk warga Palestina akibat serangan Israel terus mengalir. Kali ini, masyarakat dunia berbondong-bondong menyerukan untuk memboikot produk yang diduga kuat terafiliasi oleh Israel.

Pemboikotan itu juga dilakukan oleh pendakwah ternama, Pipik Dian Irawati atau yang akrab disapa Umi Pipik.

Melalui media sosialnya, Umi Pipik mengunggah foto salah satu gelas kopi dengan merek ternama yang dibanjiri cairan merah sebagai simbolis pertumpahan darah.

Usut punya usut, kopi yang diunggah oleh Umi Pipik ini merupakan brand asal Amerika dan diduga ikut mendukung Israel.

"Indonesia banyak menghasilkan kopi, aromanya, kualitasnya tidak kalah dengan produk luar negeri," tulis Umi Pipik, Rabu (1/11/2023).

Umi Pipik dalam keterangannya juga mengimbau masyarakat untuk menikmati kopi dalam negeri ketimbang mancanegara. Menurutnya, banyak produk lokal yang tidak kalah berkualitas.

"Banyak kedai kedai kopi lokal yang kamu masih bisa nikmati Excelso, dan lain-lain. Menikmati kopi lokal menghidupkan brand lokal, memajukan UMKM, dan menghidupi masyarakat kita sendiri," lanjutnya.