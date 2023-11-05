Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Siapa Vokalis Pertama Dewa 19?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |15:52 WIB
Siapa Vokalis Pertama Dewa 19?
Siapa vokalis pertama Dewa 19? (Foto: Ari Lasso dan Ahmad Dhani/Instagram/@officialdewa19)
JAKARTA - Siapa vokalis pertama Dewa 19? Hal tersebut kerap menjadi pertanyaan mengingat band yang awalnya terdiri dari Ahmad Dhani, Erwin Prasetya, Wawan Juniarso, dan Andra Junaidi itu beberapa kali berganti personel. 

Posisi yang paling sering mengalami bongkar pasang dalam tubuh Dewa 19 adalah vokalis. Padahal, vokalis bisa dibilang sebagai salah satu nyawa terpenting dalam sebuah band. Tidak sedikit band yang redup setelah berganti vokalis. 

Namun, hal ini rupanya tidak berlaku bagi Dewa 19. Pasalnya, hingga saat ini band asal Surabaya ini masih tetap eksis. Lalu pertanyaannya, siapa vokalis pertama Dewa 19? Berikut ulasan Okezone.

1.Ahmad Dhani

Siapa vokalis pertama Dewa 19? (Foto: Ahmad Dhani/@officialdewa19)

Pentolan Dewa 19 ini memang lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu band tersebut. Namun, di masa awal terbentuknya Dewa, rupanya Ahmad Dhani lah yang berperan sebagai vokalis sekaligus keyboardist. 

2.Ari Lasso

Baru sekitar tahun 1988, Dewa kedatangan personel baru yang dibawa oleh Wawan yakni Ari Lasso. Posisi Lasso kala itu ditempatkan sebagai vokalis karena dia memiliki vokal khas yang membawa Dewa 19 meraih popularitas pada era '90-an.

 Siapa vokalis pertama Dewa 19? (Foto: Ari Lasso/Instagram/@ari_lasso)

Sayang, hubungan Ari Lasso dan personel Dewa 19 lainnya renggang ketika pelantun Perbedaan itu kecanduan narkoba. Pada 1999, dia memutuskan keluar dari band untuk fokus menyembuhkan diri dari ketergantungan narkoba.

3.Once Mekel

Selepas Ari Lasso, Ahmad Dhani menemukan vokalis lain yang tak kalah berbakat, yakni Once Mekel. Dia bergabung saat menggarap album 'Pandawa' pada 2000.

 Siapa vokalis pertama Dewa 19? (Foto: Once Mekel/Instagram/@oncemekelofficial)

Selama lebih dari satu dekade, Once Mekel berhasil mempertahankan eksistensi Dewa 19 dengan vokal melengkingnya yang unik. Pada 2011, dia kemudian memutuskan keluar dari Dewa 19 untuk fokus pada karier solonya.

