Hadir di Indonesia Comic Con X DG Con 2023, Vision+ Siap Launching Series Terbaru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |14:47 WIB
Hadir di Indonesia Comic Con X DG Con 2023, Vision+ Siap Launching Series Terbaru
Vision+ tampil di Comic Con x DG Con 2023 (Foto: Annastasya/MPI)
JAKARTA - Vision+ berkolaborasi bersama Telkomsel dalam acara Indonesia Comic Con X DG Con 2023. Acara ini berlangsung selama dua hari pada Sabtu dan Minggu, 4-5 November 2023.

Dalam acara ini, Vision+ turut menggelar kegiatan talkshow dan mengumumkan deretan serial yang akan tayang. Hal itu turut diungkap oleh Rick Soerofani selaku Head of Creative Vision Pictures.

“Kita dari Vision+ hari ini di Indonesia Comic Con 2023 promo judul-judul serial yang akan tayang di Vision+ di tahun 2024,” ungkap Rick saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11/2023).

Beberapa serial yang dipromosikan dan bakal tayang di Vision+ ini ialah Second Account yang dibintangi Vika Chu, Montir Cantik yang dibintangi Ricky Lucky, dan Potret: Full of Love yang dibintangi Angga Asyaf.

Comic Con x DG Con 2023

Telusuri berita celebrity lainnya
