HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gala Sky Minta Telepon Papi di Surga, Dewi Zuhriati Bingung: Harus Telpon Siapa?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |03:30 WIB
Gala Sky Minta Telepon Papi di Surga, Dewi Zuhriati Bingung: Harus Telpon Siapa?
Gala Sky minta telepon Bibi Andriansyah di surga (Foto: Instagram/bibliss)
A
A
A

JAKARTA - Putra semata wayang mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Gala Sky, belum lama ini mengaku iri dengan teman-teman sekolahnya. Ia mengaku iri lantaran tak bisa diantar jemput sekolah oleh kedua orang tuanya.

Saking rindunya dengan kedua orang tuanya, Gala bahkan ingin menelepon sang ayah yang ia panggil dengan sebutan papi.

"Kemarin malam dia mau tidur gitu kan Oma telpon papi katanya, kan papi udah di surga," kata Dewi Zuhriati usai berziarah di Taman Makam Islam Malaka, Jakarta Barat pada Sabtu, 4 November 2023.

"Terus Oma cariin Instagram kata dia bukan, dia pencet telpon terus Oma disuruh telpon," sambungnya.

Gala Sky (Ayu/MPI)

Melihat sikap Gala Sky, hati Dewi Zuhriati selaku sang oma pun teriris. Sampai saat berziarah ke makam anak dan menantunya itu, Dewi Zuhriati tak sanggup membendung air matanya.

Sambil terisak, Dewi merasa bingung apa yang harus ia lakukan untuk memenangkan sang cucu.

"Terus oma harus telpon siapa," ucap Dewi Zuhriati bingung.

Alhasil, istri Haji Faisal itu pun menghubungi anak keduanya, Frans Faisal. Ia berharap agar Frans bisa menghibur sang keponakan.

