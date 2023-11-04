Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Merengek Rindu Papi-Mami, Haji Faisal Ajak Gala Sky Ziarah ke Makam

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:05 WIB
Merengek Rindu Papi-Mami, Haji Faisal Ajak Gala Sky Ziarah ke Makam
Gala Sky diajak ziarah ke makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah (Foto: Instagram/)
A
A
A

JAKARTA - Gala Sky Andriansyah diajak oleh kedua kakek neneknya, Haji Faisal dan Dewi Zuhriati berziarah ke makam Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Ketiganya bahkan terlihat datang ke makam pada Sabtu (4/11/2023).

Momen ziarah mereka sendiri bertepatan dengan dua tahun meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Tak hanya memperingati kepergian anak dan menantunya, Haji Faisal juga mengajak Gala Sky yang belakangan merengek merindukan kedua orangtuanya.

"Dia sering nyebut papi maminya, mau diantar papi maminya ke sekolah, bahkan ingin dijemput papi maminya pulang sekolah," ujar Haji Faisal di makam, Sabtu (4/11/2023).

Rengekan sang cucu tampaknya membuat batin Haji Faisal terusik. Tak ada hal lain yang bisa ia lakukan selain mengajak Gala Sky untuk berziarah.

Gala Sky (Ayu/MPI)

Halaman:
1 2
