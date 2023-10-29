Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rumah Baim Wong Dihampiri Ibu-ibu Ngemis, Endingnya Akting Pingsan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |16:58 WIB
Rumah Baim Wong Dihampiri Ibu-ibu Ngemis, Endingnya Akting Pingsan
Rumah Baim Wong dihampiri ibu-ibu mengemis. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Aksi seorang ibu-ibu yang disebut-sebut pingsan di depan rumah artis Baim Wong belakangan viral di jagat maya. Banyak netizen yang menilai bahwa aksinya hanya akting alias pura-pura demi bisa mendapat simpati dari keluarga Baim Wong.

Seperti diketahui, Baim Wong sendiri terkenal memiliki sejumlah kegiatan charity yang kerap membantu beberapa masyarakat yang kurang beruntung alias kekurangan. Bahkan, ia juga kerap mengabadikan kegiatan itu dalam konten-konten di YouTubenya.

Alhasil, hal ini justru jadi kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu demi bisa mendapat bantuan dari Baim Wong melalui berbagai cara.

Salah satunya seperti aksi ‘random’ seorang perempuan paruh baya yang disebut pura-pura pingsan di depan rumah suami Paula Verhoeven itu.

Momen tersebut sempat terekam dalam sebuah video dan diunggah langsung oleh Baim Wong di akun Instagramnya. Terlihat si ibu sudah tergeletak di depan pagar rumah Baim Wong.

