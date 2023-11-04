Novi Ayla Rilis Album Religi Satu Cinta 411, Berharap Menjadi Refleksi Diri untuk Tetap Istiqomah

JAKARTA - Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat KDI, Novi Ayla kembali mengeluarkan karya musik terbaru. Pada Sabtu (4/11/2023), Novi Ayla merilis album bertajuk Satu Cinta 411.

Rupanya album Satu Cinta 411 ini menjadi momen untuk merefleksikan diri agar tetap istiqomah.

"Alhamdulillah hari ini tepat tanggal 4 November aku launching album Satu Cinta 411 di mana 411 ini kan Allah ya," kata Novi Ayla saat ditemui di Tamini Square, Jakarta Timur, Sabtu (4/11/2023).

"Ada lagu Islami, ada lagu-lagu cinta. Tapi cinta nya yang Lillahitaala pokoknya secara pesan moral dan kisah nya baik," lanjutnya.

Adapun, album ini berisikan lagu-lagu shalawat religi karya penulis lagu dan komposer ternama Tanah Air, di antaranya Nawawi NW yang sukses dengan karya-karyanya, seperti Lagu Cinta Sabun Mandi dan Allah Allah Aghisna. Selain itu ada pula Novi Prasetyo (Prazz) dengan lagu Yang Terbaik dan Keni Sleer dengan lagu Membaca Kita Kaya.

Sedikitnya, terdapat enam lagu di album Satu Cinta 411 milik wanita 38 tahun itu. Di antaranya ada Yaa Rasullullah (Manusia Sempurna) Barakallah Cinta, Allah Allah Aghisna ver Indonesia dan Arab, Cinta Karena Ilahi, Sayyidul Istighfar dan Husnul Khotimah.

Dalam kesempatan yang sama, Novi Ayla juga membawakan beberapa lagu yang ada di albumnya secara langsung, di depan para pengunjung Tamini Square.