Ternyata Segini Tarif Endorse Raffi Ahmad yang Bikin Boy Wiliam Kaget

JAKARTA - Raffi Ahmad merupakan salah satu artis yang populer yang diketahui bergelimang harta. Tak heran, karena suami Nagita Slavina ini bahkan mematok nominal fantastis untuk tarif endorsenya.

Apalagi, akun Instagramnya, @raffinagita1717, kini sudah memiliki lebih dari 73 juta pengikut. Tentu hal itu menjadi nilai tambah yang potensial untuk dijadikan ladang bisnis.

Terkait tarif endorse sang presenter ini pernah terungkap ketika berbincang di kanal YouTube Boy William. Ia menjelaskan bahwa harga endorsenya beragam sesuai dengan konten yang akan diunggah.

"Tergantung kontennya juga sih ada foto ada video, dan lain-lain. Ya pokoknya ratusan (juta) lah," kata Raffi Ahmad, dikutip Rabu (18/10/2023).