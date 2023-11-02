Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Titiek Puspa Rilis Album Legacy: Greatest Hits Vol. 1 di Usia 86 Tahun

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |03:30 WIB
Titiek Puspa Rilis Album <i>Legacy: Greatest Hits Vol. 1</i> di Usia 86 Tahun
Titiek Puspa rilis album di hari ulang tahunnya (Foto: Instagram/titiekpuspa_official)
JAKARTA - Penyanyi senior, Titiek Puspa telah genap berusia 86 tahun pada Rabu, 1 November 2023. Di usianya yang tak lagi muda, rupanya hal itu bukanlah menjadi penghalang baginya untuk tetap terus berkarya.

Pasalnya pada 23 Oktober 2023 kemarin, wanita yang akrab disapa Eyang Titiek ini baru saja merilis sebuah album bertajuk Legacy: Greatest Hits Vol. 1. Album ini sekaligus menjadi kado istimewa di usianya yang ke 86.

Lewat album tersebut, Titiek tak ada habis-habisnya menyampaikan rasa syukurnya. Ia pun merasa bahagia, karena telah dibantu banyak orang agar karier bermusiknya terus berjalan.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali masih banyak teman-teman yang menemani dan peduli sama saya, bahkan mau bikinin saya album kembali," ujar Eyang Titiek.

Titiek Puspa

Adapun album bertajuk Legacy: Greatest Hits Vol.1 terdiri dari 12 lagu, diantaranya, Kupu-Kupu Malam, Bing, Minah Gadis Dusun, Apanya Dong, Bimbi, Hidup Untuk Cinta, Jatuh Cinta, Jangan Lagi, Adinda, Ayah, Berkawan, dan Titik Hujan.

Menariknya, Eyang Titiek sudah cukup lama mengumpulkan 12 lagi untuk dirilis dalam album barunya. Bahkan ia sengaja merilis albumnya di bawah naungan Musica’s Studios.

